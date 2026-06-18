¿La minería ha fracasado en San Juan? La pregunta fue lanzada en la última conferencia de la Cámara Minera. Michael Meding, gerente de Los Azules y miembro de la entidad, la tomó como un desafío y respondió con una contundente defensa de la actividad. Enumeró obras, consumo y empleo. Dijo que la tasa de camionetas 4x4 en San Juan "debe ser de las más altas de Argentina" y que su pequeño negocio de cervecería "sin la minería no sería factible".

"Yo llegué a San Juan en 2010. En 2010 Veladero ya llevaba 5 años. El desarrollo que yo vi con mis ojos es fenomenal", afirmó Medding ante los periodistas.

Medding contrastó la San Juan de 2010 con la actual. "¿Me puedes decir dónde fuiste al teatro? Al Sarmiento. ¿Cómo estaba el Centro Cívico hace 16 años atrás? No estaba terminado. ¿Dónde fuiste a ver fútbol? A Alianza. ¿Dónde puedes hoy? Al Estadio del Bicentenario", enumeró.

El ejecutivo atribuyó estas obras al crecimiento económico que generó la minería. "La provincia tenía ingresos y entonces pudo destinar ciertos fondos que tal vez hubiera usado para otra cosa en ciertos desarrollos", explicó.

La minería invisible: gastronomía y camionetas

Medding puso el foco en el consumo cotidiano como evidencia del impacto minero. "La tasa de camionetas 4x4 de las nuevas por cápita en San Juan debería ser una de las más altas de la Argentina. ¿Por qué? ¿Porque todos trabajan en el campo? No", señaló.

"Hoy tienes una oferta gastronómica infernal en San Juan. Mi pequeño negocio de cervecería sin la minería no sería factible porque la gente no tendría la plata para pagar", agregó, usando su propia experiencia como ejemplo de la economía que genera la actividad.

Consultado sobre el RIGI y los beneficios fiscales que otorga a las mineras, Medding fue contundente. "Cuando la gente dice 'Ah, bueno, pero se pierde tanto en impuestos', a ver, el 100% de nada es nada. Hay que pensar siempre esto", afirmó.

El ejecutivo defendió el régimen como una herramienta necesaria para atraer inversiones que, de otro modo, no llegarían. "La minería transforma sociedades y ha transformado San Juan. Lo que pasa es que es muy difícil ver cuando lo ves todos los días de a poquito", reflexionó.

Medding recordó el impacto histórico de la actividad. "Veladero representaba el 35% del producto geográfico de la provincia. Hoy día debería ser más o menos igual o más", afirmó. Y cerró con un llamado a la transparencia. "Es importante que los sanjuaninos sepan hacia dónde van las regalías. Las mineras son un motor de crecimiento muy grande", sostuvo.