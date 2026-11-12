Carlos Melconian planteó que Argentina debe establecer condiciones para que las inversiones mineras generen valor agregado local y permitan la participación de pequeñas y medianas empresas. Durante su exposición en el Coloquio Pe&RE, realizado en el hotel Del Bono Park de San Juan, el economista cuestionó el modelo de proveedores chinos que llegan con equipamiento y estructuras completas y reclamó un Estado activo para evitar que las empresas extranjeras concentren los negocios.

El planteo surgió durante una discusión sobre la posibilidad de que Argentina avance en la industrialización de los recursos que produce, tanto en Vaca Muerta como en la minería. Al referirse a las condiciones vinculadas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), Melconian sostuvo que el país debe garantizar la participación de las empresas locales en la cadena de valor.

“En las cuestiones vinculadas al RIGI, y no sé cómo será acá, lo aclararán ellos, hay que forzar que el valor agregado, inicialmente, sea de pymes locales”, afirmó. Luego reforzó su postura con una frase contundente: “Forzar. Porque acá mando yo”.

El economista hizo especial referencia a los proveedores chinos y cuestionó que lleguen a los emprendimientos mineros con estructuras y maquinaria que les permitan quedarse con una parte importante del negocio. “¿Qué me vas a venir de China con todos los bagallos vos? Porque te traen hasta la casa para armar [...] la máquina y te quedás con el negocio. De ninguna manera”, expresó.

Para fundamentar su posición, Melconian también explicó qué rol considera que debe tener el Estado, incluso dentro de un modelo económico basado en la propiedad privada y el libre mercado. “Yo soy un hombre de propiedad privada, de libre mercado, de respeto a los derechos privados, de precios libres, de respeto a la Constitución”, señaló.

Sin embargo, marcó diferencias con una concepción en la que el Estado se retire de todas las decisiones. “Son las funciones indelegables del Estado”, sostuvo. Y agregó: “Porque los países más liberales del mundo tienen un Estado que interviene”.

En otro tramo de su exposición, el economista se refirió a la propiedad de los recursos mineros y marcó diferencias entre Argentina y Chile. “Los recursos son del sector privado”, afirmó al explicar el esquema argentino. También señaló que los ingresos que reciben los gobiernos por la actividad provienen de “los impuestos y las regalías”. Para ejemplificar la diferencia con el país vecino, recordó que el cobre chileno tiene participación estatal en su explotación.

Melconian también destacó la importancia estratégica de la minería y Vaca Muerta para la economía nacional, especialmente por su capacidad para generar divisas. Al analizar la situación cambiaria argentina, sostuvo: “Si acá no estuviera Vaca Muerta, la minería, esto se hubiera ido al carajo hace rato”.

Por último, vinculó el desarrollo de la actividad minera con la necesidad de recuperar el crédito y la estabilidad financiera. Consideró que primero deben regresar los pesos al sistema bancario para que después pueda ampliarse el financiamiento destinado a la producción. “El orden de causalidad es que el sistema se remonetice y luego vamos a tener crédito. Para minería, para desarrollo, el hipotecario”, explicó.

De esta manera, Melconian planteó que el desafío argentino no consiste solamente en atraer grandes inversiones a través del RIGI, sino también en establecer condiciones para que una parte del desarrollo económico quede en el país, con participación de pymes y proveedores locales.