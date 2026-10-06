Mendoza avanza con el lanzamiento de un nuevo Portal Hidroclimático que permitirá monitorear en tiempo real lluvias, nevadas, caudales y eventos extremos, en un contexto marcado por uno de los episodios de El Niño más intensos de los últimos años y por una sequía que especialistas califican como excepcional.

La herramienta fue desarrollada por especialistas del Ianigla-Conicet junto al Departamento General de Irrigación y combinará imágenes satelitales, datos de estaciones meteorológicas y modelos numéricos de cuencas. El objetivo es anticipar cómo puede comportarse el agua disponible y mejorar la planificación frente a fenómenos climáticos extremos.

Según los especialistas, desde 2010 comenzó a observarse una fuerte disminución de las nevadas abundantes en los Andes centrales. Estudios citados por LA NACION indican que, en los últimos 100 años, no se había registrado un período tan prolongado con tan poca nieve y que, según reconstrucciones dendrológicas, un episodio similar no habría ocurrido en alrededor de mil años.

Cómo funcionará la nueva herramienta

El portal permitirá conocer dónde podrían producirse precipitaciones, qué cantidad de nieve puede acumularse en la cordillera y cómo evolucionarán los caudales. Para los pronósticos regionales utilizará el modelo estadounidense GFS, con una proyección de hasta diez días, mientras que para previsiones más detalladas tomará herramientas del Servicio Meteorológico Nacional, con una resolución de cuatro kilómetros y un horizonte de hasta tres días.

También podrá detectar los denominados ríos atmosféricos, grandes corredores de vapor de agua provenientes del Pacífico que están asociados a importantes eventos de precipitación en la cordillera. La plataforma mostrará mapas de vapor de agua, precipitaciones acumuladas, nieve prevista y una clasificación de esos fenómenos en una escala de uno a cinco.

Además de anticipar eventos meteorológicos, el sistema comparará la acumulación de nieve de la temporada con años anteriores y con los valores históricos. Así, permitirá estimar con mayor precisión cómo puede evolucionar la disponibilidad de agua durante el año, un dato clave para una provincia atravesada por la escasez hídrica.