Un particular cruce se produjo este miércoles en la Cámara de Diputados cuando el presidente del cuerpo, Martín Menem, le pidió al diputado del Frente de Izquierda Nicolás del Caño que retirara de una pared del recinto un cartel con la frase “Las Malvinas son argentinas”. El argumento fue que no estaba permitido colocarlo allí y que podía dañar el edificio.

El episodio ocurrió durante la sesión en la que el oficialismo buscaba avanzar con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y una nueva versión de la ley de Inocencia Fiscal. Mientras el secretario parlamentario leía el temario, Menem interrumpió para dirigirse al legislador de izquierda.

“Le pido, por favor, que retire el cartel de la pared, que no está permitido”, manifestó el titular de la Cámara baja. Ante la situación, Del Caño intentó responder desde su banca, aunque no logró hacerlo por el micrófono.

Menem volvió a insistir y explicó el motivo del pedido: “Por favor diputado, puede retirar el cartel que está en la pared, que no corresponde. Se daña la pared, diputado”. La intervención provocó risas y comentarios desde algunas bancas, mientras Del Caño finalmente se levantó y retiró el cartel.

El presidente de Diputados defendió posteriormente su decisión al señalar que hay trabajadores dedicados al mantenimiento del edificio histórico y sostuvo que ese espacio “se merece respeto”.

La respuesta de Del Caño

Luego del episodio, Del Caño utilizó sus redes sociales para cuestionar a Menem. El diputado aseguró que el cartel había molestado al titular de la Cámara y volvió a reivindicar el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas. Su compañera de bloque Myriam Bregman también cuestionó lo ocurrido.

El cartel utilizado por el legislador imitaba la bandera que los jugadores de la Selección Argentina desplegaron después de vencer a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026. Aquel estandarte, con la misma frase, se convirtió en una de las imágenes de la celebración argentina.

El reclamo por Malvinas también estuvo presente al comienzo de la sesión. Juan Carlos Giordano, quien juró como diputado del Frente de Izquierda en reemplazo de Néstor Pitrola, llevó una bandera con la misma inscripción durante su asunción.