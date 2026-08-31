Hacer menos de 15 minutos de ejercicio por día podría marcar una diferencia en la prevención de un accidente cerebrovascular (ACV). Así lo indicó un amplio estudio realizado en Noruega, que encontró una asociación entre la actividad física regular y un menor riesgo de sufrir este tipo de episodios.

La investigación, publicada en el Journal of the American Heart Association, analizó a 87.340 adultos de entre 30 y 99 años. Entre ellos, 6.539 tenían fibrilación auricular, una alteración del ritmo cardíaco que aumenta considerablemente el riesgo de sufrir un ACV.

Los participantes fueron seguidos durante una mediana de 13,5 años y clasificados según su nivel habitual de ejercicio: inactivos, con baja actividad, actividad moderada o actividad alta.

Uno de los resultados más destacados apareció entre quienes realizaban menos de 15 minutos diarios de ejercicio moderado. En ese grupo, el riesgo de sufrir un ACV fue un 9% menor en comparación con las personas inactivas.

Los beneficios fueron todavía mayores a medida que aumentó el movimiento. Quienes alcanzaron niveles moderados o altos de actividad física presentaron un riesgo de ACV casi un 20% menor.

Los beneficios de hacer ejercicio

La investigación también encontró una asociación entre el ejercicio y una menor mortalidad por cualquier causa. En comparación con las personas inactivas, el riesgo de muerte fue 11% menor con niveles bajos de actividad, 18% menor con actividad moderada y 22% menor entre quienes realizaban niveles altos.

Los investigadores prestaron especial atención a las personas con fibrilación auricular. Los beneficios asociados al ejercicio fueron similares tanto en quienes tenían esta arritmia como en aquellos que no la presentaban.

Además, entre las personas con fibrilación auricular, mantenerse activas se relacionó con una expectativa de vida entre seis y 14 meses mayor respecto de aquellas que permanecían inactivas.

Los resultados muestran que incluso pequeñas cantidades de movimiento pueden estar asociadas con beneficios cardiovasculares. Sin embargo, al tratarse de un estudio observacional, los investigadores no pueden establecer una relación directa de causa y efecto entre hacer ejercicio y la reducción del riesgo de ACV.