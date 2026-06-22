Sociedad > Paso a paso
Menú de recetas fáciles y saludables para hacer del 22 al 28 de junio
POR REDACCIÓN
Organizar las comidas de la semana puede ser una herramienta clave para ahorrar tiempo, comer más equilibrado y evitar improvisaciones. En esta nueva entrega, se propone un menú saludable día por día con recetas simples, nutritivas y adaptadas a la temporada invernal.
El objetivo es combinar ingredientes accesibles como verduras de estación, proteínas magras, legumbres y cereales, logrando platos completos tanto para almuerzos como para cenas.
Lunes 22 – Pastel de calabaza y carne magra
- Paso a paso: cociná carne picada magra con cebolla, morrón y condimentos. Colocala en una fuente para horno, cubrí con puré de calabaza y gratiná durante 20 minutos.
Martes 23 – Tortilla de espinaca y queso con ensalada
- Paso a paso: mezclá huevos con espinaca previamente salteada y queso en cubos. Cociná en sartén antiadherente hasta que quede dorada de ambos lados. Acompañá con ensalada de tomate y zanahoria.
Miércoles 24 – Risotto de hongos
- Paso a paso: rehogá cebolla, agregá arroz arborio y cociná incorporando caldo caliente de a poco. Sumá hongos salteados y queso rallado al final para lograr una textura cremosa.
Jueves 25 – Albóndigas de pollo con puré de batata
- Paso a paso: procesá pollo con ajo, perejil y huevo. Formá albóndigas y cocinalas al horno. Servilas junto a un puré de batata condimentado con nuez moscada.
Viernes 26 – Tarta integral de zapallitos
- Paso a paso: salteá zapallitos con cebolla. Mezclalos con huevos y queso, colocá la preparación sobre una masa integral y horneá hasta que quede firme y dorada.
Sábado 27 – Cazuela de pollo y verduras
- Paso a paso: cociná presas de pollo junto con zanahoria, papa, cebolla, puerro y caldo. Dejá hervir a fuego lento hasta que todos los ingredientes estén tiernos y los sabores bien integrados.
Domingo 28 – Bondiola al horno con vegetales asados
- Paso a paso: condimentá la bondiola con ajo, mostaza y hierbas. Cocinala lentamente en horno moderado junto con papas, cebollas, zanahorias y batatas hasta que quede tierna y dorada.
Este tipo de planificación permite mantener una alimentación equilibrada, reducir el desperdicio de alimentos y optimizar el tiempo de cocina, priorizando preparaciones simples y saludables.