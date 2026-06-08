Con la llegada del frío, las comidas calientes vuelven a ser protagonistas en la mesa de las familias. En este contexto, organizar un menú semanal no solo permite mantener una alimentación equilibrada, sino también evitar la improvisación diaria y optimizar el tiempo en la cocina.

Para esta semana, se propone una variedad de platos simples, nutritivos y accesibles, pensados tanto para el almuerzo como la cena, combinando proteínas, verduras y opciones reconfortantes ideales para el invierno.

El lunes, una suprema de pollo con calabaza asada ofrece una alternativa completa y fácil de preparar al horno, con ingredientes básicos y mucho sabor. El martes, la clásica tortilla de papa y cebolla se reinventa en versión al horno, más liviana pero igual de sabrosa.

A mitad de semana, el miércoles propone una sopa cremosa de zapallo y zanahoria, ideal para sumar verduras y combatir las bajas temperaturas. El jueves, las albóndigas caseras con puré de batatas aportan una combinación nutritiva y rendidora, perfecta para toda la familia.

Para el viernes, el risotto de hongos se presenta como una opción más elaborada pero reconfortante, ideal para cerrar la semana laboral. El sábado, los tacos de carne con vegetales salteados permiten variar el menú con una propuesta práctica y para compartir.

El domingo, el tradicional pastel de papa con carne y verduras se posiciona como un plato abundante y clásico para reunir a la familia en torno a la mesa.

Como opción de postre, las peras al horno con miel y canela ofrecen una alternativa simple y saludable, perfecta para acompañar el mate o el café en los días fríos.

Este tipo de planificación semanal no solo contribuye a una alimentación más equilibrada, sino que también facilita la organización del hogar y permite aprovechar mejor los recursos disponibles, especialmente en épocas donde el confort y la comida casera cobran un valor especial.