Los emprendedores sanjuaninos seleccionados para participar de un programa de Mercado Libre recibirán cuatro meses de capacitación y $100.000 en crédito publicitario dentro de la plataforma. La iniciativa comenzará el 28 de octubre y busca que los productores locales puedan profesionalizar sus ventas por internet.

En diálogo con el programa Yo te Invito, de HUARPE TV, José Carpino, director de Pymes y Emprendimientos, explicó que la propuesta está destinada a emprendedores que produzcan en serie y quieran comercializar sus productos de una manera más profesional. El programa forma parte de "Meli Conecta de Punta a Punta", una iniciativa de Mercado Libre que articula acciones con los gobiernos provinciales.

Cuatro meses de capacitación con asistencia técnica

Uno de los principales beneficios será el acompañamiento de un técnico de Mercado Libre, que guiará a cada emprendedor seleccionado desde el inicio hasta el final del proceso. La formación apunta a que los participantes puedan aprovechar las herramientas de la plataforma para desarrollar sus ventas digitales.

Carpino destacó que la propuesta busca brindar recursos para mejorar la presencia comercial de los emprendimientos en internet. La capacitación tendrá una duración de cuatro meses y estará orientada a productores locales que elaboren productos en serie.

$100.000 en crédito para promocionar productos

Además de la formación, cada emprendedor seleccionado contará con $100.000 en crédito publicitario dentro de Mercado Libre. Este beneficio permitirá disponer de recursos para promocionar sus productos en la plataforma, como parte de las herramientas previstas por el programa.

El acompañamiento técnico y el crédito publicitario son dos componentes centrales de la propuesta. La iniciativa apunta a que los emprendedores puedan fortalecer su comercialización digital con asesoramiento y recursos específicos.

El trabajo conjunto del Gobierno provincial

Carpino explicó que la llegada de Mercado Libre a San Juan se aborda desde dos áreas del Ministerio de Producción. La Secretaría de Industria y Comercio trabaja en la parte logística, mientras que la Dirección de Pymes y Emprendimientos articula el programa de capacitación.

La propuesta busca acercar herramientas de comercio electrónico a los emprendedores de la provincia. El inicio está previsto para el 28 de octubre y el proceso de formación se extenderá durante cuatro meses.