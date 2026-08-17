Mercado Libre desembarca en San Juan con un centro de distribución en 9 de Julio

Mercado Libre proyecta instalar un centro de distribución en San Juan, en un terreno ubicado sobre la Ruta 20, en el departamento 9 de Julio y próximo al aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento. Según informó Canal 13 San Juan, la empresa ya avanzó con trámites ante organismos provinciales y mantuvo reuniones con autoridades del Gobierno de San Juan y del municipio nuevejulino.

La intención de la compañía es comenzar las obras entre noviembre y diciembre de este año y poner en funcionamiento el centro durante el primer trimestre de 2027, con marzo como fecha estimada de inauguración, siempre que no surjan contratiempos durante el proceso. La Dirección de Planeamiento del Estado sanjuanino ya habría autorizado el inicio de los trabajos, de acuerdo con la información publicada por Canal 13.

Cómo será el centro logístico

El proyecto contempla inicialmente una superficie cercana a los 4.000 metros cuadrados, que incluirá un depósito, oficinas administrativas y un espacio destinado a la atención al público.

La planificación, sin embargo, contempla una ampliación posterior. El objetivo sería llevar la superficie total del centro hasta aproximadamente 12.000 metros cuadrados, convirtiendo al predio en un punto relevante para el almacenamiento, clasificación y distribución de productos adquiridos a través de la plataforma.

La ubicación sobre la Ruta 20 fue considerada estratégica por su conexión con el este del país y por la cercanía con el aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento. El emplazamiento permitiría recibir mercadería y posteriormente distribuirla por vía terrestre hacia distintos puntos de la provincia.

El impacto en el empleo

Uno de los principales efectos esperados por la llegada de la empresa será sobre el mercado laboral. Según las fuentes citadas por Canal 13, Mercado Libre cuenta actualmente en San Juan con alrededor de 20 empleados directos y 70 indirectos, principalmente vinculados con tareas de distribución.

Con la puesta en marcha del nuevo centro, la compañía proyectaría incorporar aproximadamente 50 trabajadores para el plantel estable y otros 130 para reforzar las tareas de distribución. En total, el proyecto podría generar cerca de 200 nuevos puestos de trabajo.

La operación y el montaje del centro estarán a cargo de ZLT Inversiones, firma que habría resultado adjudicataria de la licitación realizada para concretar el desembarco de Mercado Libre en la provincia. Entre sus socios figura Jorge Beraldi, empresario vinculado al transporte de hidrocarburos, según la publicación.

La minería, entre los factores analizados

De acuerdo con las fuentes consultadas por Canal 13, uno de los factores considerados para la llegada de Mercado Libre es la expectativa generada por el desarrollo de la actividad minera en San Juan.

La empresa observaría el crecimiento previsto de grandes proyectos mineros y el impacto que podrían tener sobre la actividad económica provincial. El razonamiento es que una mayor actividad productiva podría incrementar tanto la demanda de bienes por parte de los consumidores como las necesidades de abastecimiento de las compañías.

En ese escenario, el comercio electrónico podría adquirir mayor relevancia y el nuevo centro permitiría fortalecer la infraestructura logística de Mercado Libre en la región.

San Juan, dentro del plan de expansión

El desembarco en San Juan forma parte de una estrategia de expansión logística de la compañía hacia distintas provincias argentinas. Canal 13 señaló que Neuquén fue el primer destino de un centro de distribución de Mercado Libre fuera de Buenos Aires, en un proceso asociado al crecimiento generado por Vaca Muerta.

La empresa también proyecta operaciones en otras provincias y busca ampliar su capacidad para responder al crecimiento del comercio electrónico y reducir los tiempos de distribución.

En San Juan, el proyecto todavía no fue anunciado oficialmente por Mercado Libre, pero los trámites y reuniones informados por el medio local anticipan el inicio de una nueva etapa para la compañía en la provincia.

Dato complementario: el proyecto comenzaría con una superficie aproximada de 4.000 metros cuadrados y contempla una futura ampliación hasta alcanzar unos 12.000 metros cuadrados. La fecha estimada para el inicio de operaciones es marzo de 2027.