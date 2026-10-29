El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dio un paso clave para que Mercado Pago pueda convertirse en banco. La Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias aprobó la instancia técnica de su solicitud, aunque la autorización definitiva todavía depende del Directorio de la autoridad monetaria.

La novedad fue confirmada este jueves 29 de octubre por Juan Curutchet, titular de la Superintendencia y director del BCRA, durante el Argentina Fintech Forum 2026. El funcionario explicó que el trámite de la empresa vinculada a Mercado Libre quedó encaminado tras superar la evaluación técnica.

“En lo que depende de la Superintendencia, ya tiene allanada la parte técnica”, señaló Curutchet. También indicó que la futura entidad podría denominarse Mercado Banco, aunque aclaró que ese nombre todavía no estaba confirmado.

El avance no significa que Mercado Pago ya tenga licencia bancaria ni que sus usuarios deban realizar algún trámite. Para empezar a operar como banco deberá obtener primero el visto bueno final del Directorio del BCRA.

Qué falta para que Mercado Pago sea banco

La solicitud ingresó en mayo de 2025, cuando Mercado Pago anunció su intención de ampliar los servicios financieros que ofrece a través de su plataforma digital.

Con el análisis técnico superado, la decisión quedará en manos del Directorio del Banco Central. Curutchet había anticipado en septiembre que la autorización podría concretarse antes de que termine 2026, aunque todavía no se informó una fecha oficial de resolución.

La empresa fundada por Marcos Galperín busca así avanzar hacia un modelo de banco digital, ampliando sus operaciones más allá de los servicios habituales de su billetera virtual.

Qué podría cambiar para los usuarios

Si recibe la licencia, Mercado Pago podría ampliar su oferta con productos bancarios, entre ellos cuentas sueldo, depósitos y nuevas alternativas de crédito y ahorro, siempre de acuerdo con la normativa correspondiente.

La principal diferencia es que la compañía podría pasar de ofrecer servicios de billetera virtual y pagos a operar también bajo las reglas exigidas a una entidad financiera. Eso implicaría mayores obligaciones de supervisión y controles regulatorios.

Por ahora, no se anunciaron cambios inmediatos para quienes utilizan la aplicación para transferir dinero, pagar con QR o solicitar préstamos. Los nuevos productos dependerán tanto de la aprobación formal como de las decisiones comerciales de la empresa.

Una nueva competencia para los bancos tradicionales

El desembarco de Mercado Pago como banco abriría una nueva etapa de competencia por los depósitos, las cuentas sueldo y el financiamiento de personas y comercios.

La plataforma de Mercado Libre compartiría ese escenario con otras entidades digitales. Entre ellas aparece Revolut, que recibió en septiembre la autorización del BCRA para adquirir una entidad bancaria local y prepara su llegada al mercado argentino.

El crecimiento de estas compañías plantea una transformación en el sistema financiero, donde las plataformas digitales buscan disputar espacios que históricamente estuvieron reservados a los bancos tradicionales.

Por el momento, el siguiente paso será la resolución del Directorio. Hasta entonces, Mercado Pago sigue cerca de convertirse en banco, pero todavía no cuenta con la licencia definitiva para operar como tal.