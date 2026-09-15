Lionel Messi volverá a vestir la camiseta de la Selección Argentina una vez más. El capitán fue incluido por Lionel Scaloni en la lista de convocados para la próxima fecha FIFA y tendrá su despedida definitiva el martes 6 de octubre ante Benín, en el estadio Monumental.

El encuentro marcará la última función de Messi con la Albiceleste después de haber anunciado su retiro del seleccionado nacional tras el Mundial 2026. Aunque Argentina disputará tres amistosos durante esta ventana internacional, el rosarino solamente estará disponible para el último de ellos.

La Selección Argentina comenzará su calendario el miércoles 30 de septiembre frente a Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Luego jugará el sábado 3 de octubre ante Burkina Faso en el Monumental y cerrará la serie tres días después, también en River, frente a Benín.

La despedida de Messi tendrá además un componente especial. Claudio Tapia, presidente de la AFA, confirmó que fueron invitados los futbolistas campeones del mundo en Qatar 2022 para acompañar al capitán junto a sus familias en una jornada que buscará homenajear sus más de dos décadas con la Selección Argentina.

“A todos los hinchas de la Selección Argentina, a todos los argentinos y argentinas, quiero comunicarles que hemos tomado la decisión de invitar al mejor jugador del mundo, al emblema de nuestra Selección, a nuestro capitán, Lionel Andrés Messi, para que pueda tener la despedida que realmente se merece el día 6 de octubre”, expresó Tapia.

Messi cerrará así una etapa histórica que comenzó hace 21 años y en la que conquistó el Mundial Sub 20 de 2005, la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, las Copas América 2021 y 2024, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022.

La despedida también se producirá en medio de una situación particular relacionada con el aforo. Argentina arrastra una sanción de FIFA por infracciones al artículo vinculado a discriminación y agresiones racistas, que contempla una reducción del 50% de espectadores para los próximos dos encuentros como local. Las gestiones apuntan a que el duelo ante Benín pueda disputarse con el Monumental completo.

La renovación que prepara Scaloni

Más allá de la despedida de Messi, la convocatoria marca el comienzo de una nueva etapa rumbo al Mundial 2030. Scaloni mantuvo buena parte de la base que disputó la Copa del Mundo 2026, pero también sumó jóvenes que buscarán consolidarse durante el próximo ciclo.

Entre ellos aparecen Agustín Giay, Franco Mastantuono, Matías Soulé, Gianluca Prestianni, Santiago Castro y Román Vega. También regresaron Juan Foyth y Leonardo Balerdi, quienes habían quedado fuera del último Mundial por lesión.

Entre las ausencias aparecen Gonzalo Montiel, Marcos Senesi, Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Leandro Paredes y Thiago Almada. En los casos de Paredes, Molina y Almada, los futbolistas arrastran sanciones impuestas por FIFA tras los incidentes ocurridos en la final del Mundial.

La lista completa de convocados

Arqueros: Emiliano Martínez, Juan Musso y Gerónimo Rulli.

Defensores: Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Juan Foyth, Facundo Medina, Nicolás Tagliafico y Román Vega.

Mediocampistas: Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Nicolás Paz, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister.

Delanteros: Franco Mastantuono, Matías Soulé, Giuliano Simeone, Nicolás González, Gianluca Prestianni, José Manuel López, Santiago Castro, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Lionel Messi.

La fecha del 6 de octubre quedará marcada como una de las más emotivas de los últimos años para la Selección Argentina: será el cierre definitivo de Messi con la camiseta que convirtió en símbolo de una generación.