Meta aceptó pagar hasta US$16.680 millones para evitar un juicio federal en California por las acusaciones sobre el impacto de Facebook e Instagram en niños y adolescentes. El acuerdo pone fin a una parte central del proceso iniciado por autoridades de distintos estados de Estados Unidos, aunque todavía necesita aprobación judicial.

El reclamo sostiene que la compañía diseñó sus plataformas para fomentar un uso compulsivo entre los menores y que conocía los posibles efectos negativos de algunas de sus funciones. Las autoridades también acusaron a Meta de haber engañado a los usuarios sobre la seguridad de sus redes y de haber recopilado datos de niños de manera indebida.

Meta, por su parte, negó haber cometido irregularidades. Sin embargo, aceptó el acuerdo para evitar que el conflicto continuara en los tribunales y se comprometió a implementar cambios destinados a reforzar la protección de los menores.

Qué cambiará en Facebook e Instagram

Uno de los principales puntos del acuerdo es la incorporación de límites al tiempo que los menores pueden utilizar las plataformas. También se contemplan restricciones durante la noche y medidas para reducir las notificaciones en determinados horarios.

La empresa deberá además reforzar los sistemas de verificación de edad y limitar el acceso de los menores a contenidos considerados inapropiados. También se ampliarán los controles disponibles para los padres y se incorporarán herramientas para reducir determinadas recomendaciones y funciones diseñadas para mantener la atención de los usuarios.

El acuerdo contempla que estas medidas sean supervisadas durante varios años por un auditor independiente. La intención es controlar que Meta efectivamente cumpla con los compromisos asumidos.

Un acuerdo millonario

El monto máximo del acuerdo asciende a US$16.680 millones y los pagos se distribuirán durante la próxima década. Una parte estará vinculada a la implementación de las nuevas medidas de seguridad y a determinadas condiciones relacionadas con otras grandes plataformas digitales.

El conflicto se produjo en medio de una creciente presión judicial sobre las grandes empresas tecnológicas por el impacto de las redes sociales en los menores. Meta no es la única compañía cuestionada: otras plataformas, como TikTok, YouTube y Snapchat, también enfrentan reclamos relacionados con la protección de niños y adolescentes.

El acuerdo representa así un fuerte golpe económico para Meta y, al mismo tiempo, puede marcar un precedente sobre las obligaciones que deberán asumir las plataformas digitales para proteger a los usuarios menores de edad.