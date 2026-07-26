La tensión diplomática entre Argentina y Brasil sumó este domingo un nuevo capítulo. El presidente Javier Milei acusó al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva de haber financiado una supuesta "campaña antiargentina", horas después de que el Palacio de Itamaraty decidiera llamar a consultas a su embajador en Buenos Aires en respuesta a las declaraciones que el mandatario argentino realizó durante un acto político en Brasil.

Las afirmaciones fueron realizadas durante una entrevista con Radio Mitre desde el predio de la Exposición Rural de Palermo, donde Milei defendió el rumbo de su gestión y volvió a cuestionar a gobiernos y sectores políticos alineados con posiciones progresistas.

"¿Sabe quién puso más plata en esta campaña antiargentina? El gobierno de Brasil. El 25% de los recursos salió del gobierno de Brasil", sostuvo el Presidente, sin presentar pruebas que respaldaran esa acusación.

En la misma declaración, Milei afirmó que asesores brasileños participaron activamente en la campaña presidencial de Sergio Massa en 2023 y vinculó esa situación con las críticas que, según su interpretación, recibe su administración.

También apuntó contra Lula y otros actores internacionales

El mandatario profundizó además sus cuestionamientos hacia Lula da Silva al recordar que no pudo visitar al expresidente Jair Bolsonaro, quien permanece con prisión domiciliaria en el marco de una causa judicial por presunto intento de golpe de Estado.

"Yo quise ir a ver a mi amigo Jair Bolsonaro. No me dejaron", expresó Milei, y volvió a referirse de manera descalificadora al presidente brasileño al comparar esa situación con la visita que Lula realizó meses atrás a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner durante su arresto domiciliario.

El jefe de Estado argentino también aseguró que la supuesta campaña en contra de su gobierno habría contado con financiamiento proveniente de México y del Partido Demócrata de Estados Unidos, a cuyos dirigentes responsabilizó de intentar desacreditar su gestión.

Brasil endureció su postura

Las declaraciones se producen después de que el Gobierno de Brasil resolviera convocar a consultas al embajador Julio Bitelli, una medida diplomática adoptada tras el discurso que Milei brindó el sábado en San Pablo durante el lanzamiento de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario Jair Bolsonaro.

En ese acto, el Presidente argentino calificó a Lula como "ladrón", "presidiario" y "basura socialista", además de cuestionar al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, a quien también dedicó fuertes descalificaciones.

La decisión del canciller brasileño Mauro Vieira profundiza el deterioro de la relación bilateral entre ambos países, que ya atravesaba un período de distanciamiento político pese a la importancia estratégica del vínculo comercial entre Argentina y Brasil.

Un conflicto que escala

El nuevo cruce eleva la tensión entre los dos principales socios del Mercosur en un contexto de diferencias ideológicas cada vez más marcadas entre Milei y Lula.

Mientras el Gobierno argentino mantiene una política de alineamiento con Estados Unidos e Israel y respalda abiertamente al espacio político liderado por Jair Bolsonaro en Brasil, el Ejecutivo brasileño considera que las recientes declaraciones del Presidente argentino constituyen una injerencia en asuntos internos y una afectación a la relación diplomática entre ambos países.