El presidente Javier Milei reconoció este jueves 22 de octubre que la economía argentina crece menos de lo esperado y que la inflación está desacelerándose a un ritmo inferior al previsto por el Gobierno. Sin embargo, defendió los resultados de su programa económico y atribuyó las dificultades actuales al contexto internacional, marcado por los conflictos bélicos, el aumento de los precios de la energía y las tasas de interés.

Durante una entrevista con Radio Rivadavia, el mandatario admitió que los resultados económicos no cumplen completamente con las expectativas iniciales de su administración. "Los indicadores de Argentina no estarían evolucionando tan positivamente como esperábamos en un primer momento", expresó.

En ese sentido, explicó que la desaceleración de la actividad económica afecta directamente la demanda de dinero y, por lo tanto, dificulta que los precios continúen bajando al ritmo proyectado.

Milei explicó por qué la inflación baja más lento

El Presidente vinculó la situación económica argentina con los acontecimientos internacionales, especialmente la guerra entre Rusia y Ucrania y los conflictos en Medio Oriente, que provocaron aumentos en los costos energéticos.

Según su análisis, estas tensiones generan presiones inflacionarias a nivel mundial, obligan a los bancos centrales a mantener tasas de interés elevadas y terminan afectando el crecimiento económico.

Milei sostuvo que Argentina no está exenta de esas consecuencias y señaló que el encarecimiento de la energía y otras materias primas también impacta sobre los precios mayoristas y, posteriormente, en los valores que pagan los consumidores.

En paralelo, el riesgo país superó los 700 puntos durante la jornada, un indicador que el mandatario relacionó con la incertidumbre financiera internacional y las mayores tasas de interés.

La defensa de Milei a su programa económico

Pese a reconocer las dificultades, Milei aseguró que las reformas implementadas desde diciembre de 2023 permitieron evitar un escenario económico más complejo.

El mandatario sostuvo que, sin las medidas adoptadas por su administración, Argentina podría enfrentar un déficit energético de 20.000 millones de dólares. También destacó la acumulación de reservas y la reducción de la inflación como resultados de su gestión.

En ese contexto, afirmó que su administración logró avances en materia de estabilidad económica, aunque reconoció que la recuperación de los ingresos y la actividad requiere más tiempo.

Milei volvió a hablar sobre quienes no llegan a fin de mes

Durante la entrevista, el Presidente también retomó la polémica generada por sus declaraciones sobre las dificultades económicas de las familias argentinas.

Milei insistió en cuestionar la expresión de que muchas personas no llegan a fin de mes, al considerar que no describe adecuadamente la situación económica. No obstante, reconoció que existen hogares que atraviesan privaciones materiales.

Para defender su postura, mencionó la reducción de los indicadores de pobreza e indigencia durante su administración y sostuvo que la desaceleración inflacionaria permitió recuperar parte del poder adquisitivo perdido por el aumento de precios.

Sin embargo, la evolución de los ingresos continúa siendo uno de los principales desafíos económicos. La menor actividad, las dificultades de consumo y el endeudamiento de los hogares forman parte del escenario que enfrenta el Gobierno mientras busca consolidar la recuperación.

De esta manera, Milei reconoció que los resultados actuales están por debajo de las expectativas oficiales, aunque ratificó que mantendrá el rumbo económico de su gestión.