El presidente Javier Milei aseguró que la Argentina está avanzando en el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas, aunque advirtió que la resolución del conflicto “no depende solo de nosotros”, en referencia al complejo escenario internacional que rodea la disputa.

El mandatario afirmó que su gobierno está “haciendo avances como nunca se han hecho” en relación al histórico reclamo argentino, y remarcó que el objetivo es lograr la recuperación del territorio por vías diplomáticas, evitando cualquier tipo de confrontación.

En ese sentido, insistió en que la soberanía “no se negocia”, pero planteó que el proceso debe llevarse adelante con una estrategia inteligente y de largo plazo, en un contexto donde intervienen actores internacionales clave.

Las declaraciones se producen en medio de versiones sobre posibles cambios en la política exterior de Estados Unidos respecto a las islas, lo que podría modificar el equilibrio diplomático en el conflicto con el Reino Unido.

El planteo del Presidente refleja la complejidad geopolítica del caso Malvinas, una disputa histórica reconocida a nivel internacional que involucra no solo a Argentina y Reino Unido, sino también a otros actores con influencia global.

En ese marco, Milei reiteró que el camino elegido por su gestión es el de la negociación y el fortalecimiento de la posición argentina en el plano internacional, con la expectativa de generar condiciones favorables para avanzar en el reclamo soberano.