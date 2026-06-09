El Ejecutivo nacional ya diseña formalmente los viajes que el presidente Javier Milei realizará a las provincias antes del 2027. La intención de la Casa Rosada es que el primer mandatario recorra distritos a los que no asistió durante la última campaña o donde la presencia de la fuerza oficialista requiere un mayor despliegue territorial. Según trascendió desde el entorno presidencial, San Juan se encuentra dentro del mapa en análisis para los próximos meses, integrando una lista de destinos que incluye también a La Rioja y La Pampa.

La planificación de esta agenda federal queda bajo el comando político de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto al armador nacional Eduardo “Lule” Menem y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Este esquema busca ampliar la militancia y consolidar a La Libertad Avanza (LLA) como la estructura central para ordenar acuerdos provinciales y candidaturas en el interior. En una primera etapa, la estrategia apunta a completar la presencia oficial en aquellas provincias sin visitas presidenciales registradas o con menor despliegue del sello libertario.

La reacción de la provincia

Ante la posibilidad de un nuevo desembarco presidencial, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, se mostró predispuesto a recibir al mandatario nacional.

"El presidente va a ser muy bien recibido en la provincia de San Juan. Es el presidente de todos los argentinos", afirmó Orrego al ser consultado sobre el tema.

El mandatario provincial recordó que San Juan ya fue escenario de una de las pocas salidas de Milei al interior por motivos de gestión: "Ustedes recordarán que fue con el programa de alfabetización que lanzó en la casa natal de Sarmiento" expresó.

A pesar de las versiones que circulan en Balcarce 50, Orrego aclaró que aún no ha recibido una notificación formal sobre la fecha exacta: "No he tenido la oportunidad de tener esa noticia". No obstante, el registro oficial de Jefatura de Gabinete ya contabiliza pasos previos del mandatario por la provincia hasta marzo de 2026, lo que refuerza el vínculo institucional que el Gobierno nacional busca mantener con el distrito.

Estrategia digital y territorial

El plan del oficialismo trasciende las visitas físicas, ya que emisarios oficiales comenzaron a reforzar la coordinación digital en las provincias de cara a las elecciones del próximo año. El objetivo es fortalecer una estructura en redes capaz de instalar la agenda local y amplificar las actividades del Presidente en cada distrito.

Esta planificación se da en paralelo al debate de la mesa política sobre los acuerdos con los gobernadores. En la Casa Rosada analizan qué entendimientos conviene cerrar antes de 2027 y en qué distritos el oficialismo competirá con sello propio, priorizando el control nacional de La Libertad Avanza y limitando las alianzas a mandatarios considerados necesarios para sostener la gobernabilidad.