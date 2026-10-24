Luego de regresar de su séptimo viaje a España, el presidente Javier Milei encabezó el discurso de cierre en la cena anual de la Fundación Faro (el tanque ideológico de La Libertad Avanza dirigido por el influencer ultraderechista Agustín Laje), celebrada en el Yacht Club Argentino de Puerto Madero.

Ante un auditorio integrado por empresarios afines y en un evento a puertas cerradas para los medios, el mandatario aprovechó la velada para celebrar su sobreseimiento en la causa $Libra, victimizarse y lanzar duros insultos y amenazas contra los periodistas que investigaron el expediente judicial.

Durante una alocución de casi dos horas que arrancó con demoras respecto de la presentación de Laje, el Presidente abordó en tono grave su reciente situación judicial en torno a $Libra. "Intentaron un golpe de Estado por la vía institucional y no pudieron porque somos honestos y estamos limpios", aseveró Milei, ponderando el "correcto funcionamiento de las instituciones del Estado", pese al persistente incumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria (LFEU).

En el tramo más virulento de su intervención contra el periodismo, arremetió contra lo que calificó como "periodistas ensobrados, corruptos, mercenarios de la mentira". Tras mencionar con nombre y apellido a diversos trabajadores de prensa —a quienes exigió explicar "quién se hace cargo de toda la basura que difundieron"—, el jefe de Estado amenazó directamente: “Que sepan muy bien que con los hijos de puta en Argentina no vamos a tener piedad”.

El nivel de escalada verbal y las amenazas explícitas desde el poder hacia los trabajadores de prensa marcan un escenario de extrema tensión institucional y profunda preocupación por la libertad de expresión. Este tipo de expresiones en el debate público refleja un clima de creciente hostilidad hacia el periodismo crítico que genera múltiples reacciones y cuestionamientos en distintos sectores.

Además de los embates a la prensa, la presentación de Milei abarcó otras definiciones conceptuales y geopolíticas. Atribuyó la crisis del sistema previsional a la "agenda asesina del aborto".

Prometió mejores haberes cuando se formalice el mercado laboral informal y aumente la Población Económicamente Activa (PEA), argumentando que "lo estamos haciendo, pero demanda tiempo".

Además, exhibiendo un repentino viraje respecto de su postura inicial basada en la autodeterminación de los isleños, sostuvo que "tarde o temprano las islas van a ser nuestras por historia, por derecho, por geografía", y afirmó que los británicos están "incómodos" ante el protagonismo geopolítico argentino.

Por último, festejó las victorias de espacios de derecha en América Latina y remarcó nuevamente su alineamiento con el presidente estadounidense Donald Trump como factor de notoriedad internacional.