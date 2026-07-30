El presidente Javier Milei presento, mediante una cadena nacional, el proyecto de ley con el que el Gobierno busca modificar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). La iniciativa, considerada una de las principales reformas económicas de la gestión, será enviada al Congreso con el objetivo de reforzar la independencia de la autoridad monetaria y limitar el financiamiento del Estado mediante emisión de dinero.

El mensaje, grabado en el Salón Blanco de la Casa Rosada, tuvo una duración aproximada de 20 minutos y contó con el acompañamiento del ministro de Economía, Luis Caputo, y del presidente del Banco Central, Santiago Bausili, entre otros miembros del gabinete.

Al comenzar su exposición, Milei definió la iniciativa como "el conjunto de reformas estructurales más importantes de los últimos 91 años" y sostuvo que el proyecto apunta a consolidar el programa económico impulsado por su administración.

Entre los principales cambios, el Gobierno propone fortalecer la autonomía del Banco Central, prohibir que el organismo financie el déficit fiscal mediante emisión monetaria y redefinir sus objetivos para concentrar su función en la estabilidad de la moneda.

Durante su discurso, el Presidente volvió a cuestionar el rol que históricamente desempeñó la autoridad monetaria y afirmó que el Banco Central fue utilizado durante décadas como una herramienta para financiar el gasto público.

En esa línea, sostuvo que la emisión de pesos provocó una pérdida sostenida del poder adquisitivo de los argentinos y apuntó especialmente contra las políticas económicas aplicadas durante los gobiernos kirchneristas. También criticó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a la extitular del BCRA, Mercedes Marcó del Pont, por el manejo de la política monetaria.

La reforma busca blindar el programa económico

Desde la Casa Rosada sostienen que la modificación de la Carta Orgánica pretende evitar que futuras administraciones vuelvan a utilizar al Banco Central para asistir financieramente al Tesoro mediante la emisión de pesos.

El proyecto fue elaborado por el equipo económico encabezado por Luis Caputo, junto con las autoridades del Banco Central y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger.

Tras la presentación presidencial, la iniciativa ingresará a la Cámara de Diputados para iniciar su tratamiento legislativo.

La Carta Orgánica del Banco Central, vigente desde 1992 a través de la Ley 24.144, establece el funcionamiento de la autoridad monetaria, define sus atribuciones y regula aspectos como la administración de las reservas, la política monetaria y cambiaria, la supervisión del sistema financiero y la relación del organismo con el Poder Ejecutivo.

Con esta reforma, el Gobierno busca modificar ese marco legal para consolidar su esquema económico y limitar, por ley, la posibilidad de financiar el gasto público mediante emisión monetaria.