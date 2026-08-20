El presidente Javier Milei cerró este jueves la 23ª edición del Council of the Americas con un fuerte respaldo al rumbo económico de su Gobierno. Ante empresarios, funcionarios y gobernadores, aseguró que el consumo privado, el PBI y las exportaciones se encuentran en “máximos históricos” y volvió a cuestionar a los economistas que critican su programa.

Durante su exposición en el Alvear Palace Hotel, el mandatario afirmó que durante sus primeros dos años de gestión la economía acumuló una expansión superior a los 10 puntos porcentuales. En ese marco, defendió las medidas aplicadas desde su llegada a la Casa Rosada y puso el foco en la evolución de la actividad económica.

“Estamos en máximos históricos en consumo privado, PBI y exportaciones”, sostuvo Milei durante su discurso. También rechazó las críticas que advierten sobre un crecimiento desigual entre los diferentes sectores de la economía y apuntó contra quienes realizan ese diagnóstico.

El Presidente dedicó además una parte importante de su exposición a la inflación. Según señaló, cuando asumió el Gobierno la variación interanual de precios se encontraba en el 211%, mientras que actualmente se ubica en el 31,5%. A partir de esos números, afirmó que su administración logró reducirla un 85%.

También destacó la evolución de los precios mayoristas y sostuvo que la inflación de ese segmento pasó del 54% al inicio de su gestión al 0,8% registrado en julio. Para Milei, estos indicadores respaldan el programa económico que lleva adelante el Ejecutivo.

Milei respondió a las críticas

Durante su intervención, el mandatario cuestionó con dureza los análisis que hablan de una recuperación económica a distintas velocidades. En ese tramo dejó una de las frases más llamativas de la jornada: “Puedo coincidir con que me odien, yo me odio a mí mismo”, antes de rechazar las interpretaciones sobre un crecimiento dispar.

Además, Milei respaldó las políticas de desregulación encabezadas por el ministro Federico Sturzenegger y sostuvo que las reformas permitirán continuar con el proceso de crecimiento. El funcionario también participó del encuentro y defendió la eliminación de regulaciones como una herramienta para impulsar la actividad.

El Council of the Americas reunió durante la jornada a empresarios, gobernadores y funcionarios nacionales. Milei fue el encargado de cerrar el evento con un discurso centrado en la defensa de su gestión económica y las reformas que impulsa el Gobierno.