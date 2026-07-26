El presidente Javier Milei afirmó este domingo que el crecimiento de los sectores energético y minero permitirá avanzar hacia la eliminación definitiva de las retenciones al agro, en respuesta al reclamo que minutos antes había formulado el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino.

Aunque no realizó anuncios concretos durante su exposición en la inauguración oficial de la 138° Exposición Rural de Palermo, el mandatario dejó planteado que esos recursos serán la base para reemplazar uno de los principales ingresos fiscales vinculados al sector.

"Las retenciones son una aberración que nunca debió haber existido. Entendemos que eliminarlas es una obsesión para nuestro Gobierno y hemos dado muchos avances en esa dirección. Sin embargo, no le sirve a nadie que las eliminemos para sacar rédito político en las elecciones y después el modelo reviente, como ha pasado en otros gobiernos", sostuvo Milei durante un discurso de casi 40 minutos.

En ese sentido, el Presidente remarcó que "eliminar las retenciones es una prioridad" y aseguró que la estrategia oficial es hacerlo de manera sostenible. "El crecimiento de la producción energética y minera permitirá generar los recursos necesarios para seguir reduciendo impuestos hasta eliminarlos por completo", afirmó.

Uno de los conceptos centrales del discurso fue la vinculación entre el desarrollo de nuevos sectores productivos y el alivio fiscal para el agro. Milei sostuvo que el crecimiento de las exportaciones energéticas y mineras permitirá reemplazar progresivamente el peso que históricamente tuvo el campo como principal generador de divisas.

"Hoy la energía y la minería están rápidamente acompañando el despegue exportador del país", indicó, para luego afirmar que esos recursos serán los que financiarán la eliminación definitiva de las retenciones.

Las palabras de Milei llegaron inmediatamente después del discurso de Nicolás Pino, quien reclamó que las retenciones "dejen de existir por ley y para siempre" y recordó que desde 2002 el Estado recaudó unos 215.000 millones de dólares mediante ese tributo.

Durante su intervención, Milei también defendió el proceso de desregulación impulsado por el Gobierno y afirmó que se le quitó "al campo una por una las capas de estatismo que le habían puesto durante años".

"En vez de pagarle con justicia al campo por lo que había hecho por el país, lo castigó con impuestos, cepos, cupos y precios máximos. Ese es el campo que fue, el exprimido y atado de manos. Esa oscura página la estamos dando vuelta para siempre", sostuvo.

En el predio de Palermo se encontraban el jefe de Gabinete Diego Santilli y los ministros de Economía, Luis Caputo, y Relaciones Exteriores, Pablo Quirno. En el palco estaban la senadora Patricia Bullrich, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, entre otros funcionarios y legisladores.

El presidente también destacó el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que será debatido próximamente en el Senado. Según Milei, la iniciativa permitirá atraer fuertes inversiones hacia el sector agropecuario. "Con la aprobación de esta ley estimamos inversiones por 15.000 millones de dólares en estas industrias", señaló.