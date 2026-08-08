El presidente Javier Milei aseguró que el Gobierno podría contar con un “poder de fuego” de entre USD 60.000 millones y USD 70.000 millones para enfrentar una eventual corrida cambiaria. La cifra surge de combinar reservas del Banco Central, swaps internacionales y distintas fuentes de financiamiento.

Durante una entrevista con LN+, el mandatario explicó que el programa acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) contemplaba una acumulación de reservas de entre USD 7.000 millones y USD 10.000 millones. Sin embargo, afirmó que el Banco Central ya consiguió cerca de USD 14.000 millones de reservas propias.

De mantenerse el ritmo de compras, según las estimaciones planteadas por Milei, esa cifra podría alcanzar los USD 20.000 millones antes de finalizar el año. “Nosotros habremos acumulado USD 20.000 millones por si tenemos un evento complicado”, sostuvo el Presidente.

A esos recursos, Milei sumó el swap con Estados Unidos por USD 20.000 millones y las negociaciones para extender el acuerdo de intercambio de monedas vigente con China. “Cuando usted quiera darse cuenta, se va a encontrar que con una cosa y la otra, más lo que teníamos, tenemos entre 60.000-70.000 millones de dólares y además que ya cerramos el financiamiento”, aseguró.

El mandatario también adelantó que el Ejecutivo adoptará las medidas macroprudenciales que considere necesarias para sostener la estabilidad financiera y cambiaria.

Las dudas sobre los USD 70.000 millones

La cifra planteada por Milei generó interrogantes entre especialistas del mercado financiero, principalmente porque no todos los recursos contabilizados tendrían el mismo nivel de disponibilidad.

Las reservas internacionales brutas del Banco Central rondan los USD 48.800 millones, pero una parte corresponde a fondos que no pueden utilizarse libremente, como los encajes de los depósitos en dólares del sector privado.

Además, existen dudas respecto de las condiciones necesarias para activar los swaps internacionales.

En el caso del acuerdo con China, el monto ronda los USD 20.000 millones y ya existe un tramo utilizado. Según especialistas consultados, para disponer de recursos adicionales sería necesaria la correspondiente autorización.

También existen interrogantes sobre las condiciones y mecanismos de utilización del swap con Estados Unidos.

De esta manera, aunque Milei sostiene que el Gobierno podría reunir hasta USD 70.000 millones para responder ante un escenario de tensión cambiaria, analistas advierten que una parte de ese respaldo está conformada por instrumentos sujetos a condiciones financieras, políticas y operativas.