El Gobierno nacional dio un paso importante en su estrategia para modificar la Carta Orgánica del Banco Central. La Libertad Avanza reunió este martes a diputados propios y de bloques dialoguistas con autoridades económicas para despejar dudas sobre el proyecto y consolidar los apoyos necesarios con la mira puesta en una sesión prevista para el próximo 19 de agosto.

El encuentro se desarrolló en el Salón de Honor de la Presidencia de la Cámara de Diputados y tuvo como principal expositor al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, quien respondió durante más de dos horas las consultas de los legisladores sobre la iniciativa impulsada por el presidente Javier Milei.

La reunión fue interpretada como una nueva señal del avance de las negociaciones políticas. Si bien el oficialismo todavía no confirmó la convocatoria al recinto, en La Libertad Avanza consideran que el proyecto reúne cada vez más consenso entre los bloques aliados, aunque la decisión final dependerá de cómo evolucionen las reuniones informativas previstas para esta semana y la próxima.

Además de la reforma de la Carta Orgánica, el Gobierno explicó el proyecto denominado "Inocencia Fiscal II", que busca incentivar a los contribuyentes a incorporar al sistema financiero los dólares ahorrados fuera del circuito formal. Sin embargo, esa iniciativa aparece como la más compleja desde el punto de vista político debido a los cuestionamientos planteados por parte de la oposición dialoguista.

Uno de los principales reparos estuvo centrado en la posibilidad de que funcionarios públicos puedan acceder al régimen simplificado de Ganancias. Legisladores aliados reclamaron que queden excluidos de ese beneficio para evitar situaciones controvertidas como las que involucran a funcionarios nacionales investigados por presunto enriquecimiento ilícito.

Del encuentro participaron referentes de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Innovación Federal, Producción y Trabajo, el MID, Por Santa Cruz, La Neuquinidad, Provincias Unidas y otros espacios que habitualmente acompañan las iniciativas del Gobierno.

Entre ellos estuvo la diputada nacional por San Juan, Nancy Picón Martínez, integrante del bloque Producción y Trabajo, uno de los espacios que forma parte del grupo de legisladores dialoguistas con los que el oficialismo busca construir mayorías para avanzar con las reformas económicas.

Mientras continúa la negociación por estos proyectos, La Libertad Avanza también mantiene en agenda otras iniciativas, como la ratificación del Tratado de Patentes y la aprobación del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y Singapur. Al mismo tiempo, recibió nuevos pedidos de sus aliados para incorporar proyectos propios al temario de futuras sesiones, una estrategia con la que el Gobierno busca sostener el respaldo parlamentario para las reformas que considera prioritarias.