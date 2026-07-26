Con el receso invernal llegando a su fin, el Gobierno nacional prepara una nueva etapa de su agenda legislativa. La Libertad Avanza buscará reactivar en el Congreso una serie de proyectos impulsados por el presidente Javier Milei que se encuentran en distintas instancias de tratamiento: algunos ya cuentan con dictamen, otros siguen demorados en comisiones y varios ni siquiera comenzaron a debatirse.

Entre las iniciativas que aparecen más avanzadas figura la denominada Ley Hojarasca, aprobada por la Cámara de Diputados y que propone derogar alrededor de 60 normas que el oficialismo considera obsoletas. El proyecto ya cuenta con dictamen y el objetivo inicial era tratarlo en el recinto el 6 de agosto, aunque esa fecha podría modificarse por las negociaciones en torno a otra iniciativa prioritaria para el Gobierno.

Se trata del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, impulsado por el Ministerio de Desregulación que conduce Federico Sturzenegger. La propuesta, que ya fue modificada en reiteradas oportunidades, genera resistencia por los cambios que introduce en la Ley de Tierras respecto de la compra de campos por parte de extranjeros. El oficialismo analiza darle prioridad durante la primera sesión tras el receso.

Otra de las iniciativas que aguarda definición es la reforma del régimen de Zona Fría. La Cámara de Diputados le dio media sanción, pero el proyecto todavía no logró reunir los apoyos necesarios en el Senado y ni siquiera comenzó a discutirse en comisión.

Una situación similar atraviesa el denominado Súper RIGI, una ampliación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones destinada a promover proyectos vinculados con industrias estratégicas, especialmente inteligencia artificial. Aunque Diputados ya lo aprobó, el envío al Senado se demoró varias semanas y todavía no comenzó su tratamiento.

Entre los proyectos que ya cuentan con dictamen también aparece el Tratado de Patentes, impulsado en el marco de las negociaciones comerciales con Estados Unidos, aunque su avance quedó condicionado por las conversaciones bilaterales sobre cuestiones arancelarias.

En un escalón inferior aparecen iniciativas que fueron debatidas en comisiones, pero que todavía no lograron despacho. Allí se encuentran la reforma de la Ley de Salud Mental, la nueva Ley General de Sociedades y el proyecto para regular la actividad de lobby mediante un régimen de transparencia y publicidad de la gestión de intereses.

Uno de los proyectos que la Casa Rosada considera prioritarios para el segundo semestre es la reforma electoral. La iniciativa fue enviada al Congreso en abril y todavía no comenzó a discutirse. El punto central propone eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), aunque esa idea encuentra resistencia incluso entre algunos de los aliados legislativos del oficialismo.

Más relegados aparecen otros proyectos enviados al Senado, como la derogación de la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos, una nueva normativa para combatir la ludopatía y regular el juego online, además de una ley destinada a prevenir fraudes en las pensiones por invalidez. Ninguno de esos expedientes tuvo avances durante el primer semestre.

Además del paquete legislativo ya presentado, el Gobierno prevé incorporar nuevas iniciativas durante los próximos meses. Entre ellas figuran la Ley de Inocencia Fiscal II, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el proyecto de "shutdown" para limitar el crecimiento del gasto público y un nuevo paquete de desregulación que prepara el Ministerio de Desregulación.

Con ese escenario, el oficialismo buscará acelerar el tratamiento de una agenda que combina reformas económicas, desregulación, cambios institucionales y medidas orientadas a consolidar el programa de gobierno de Javier Milei durante la segunda mitad del año.