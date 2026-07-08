El Gobierno nacional intentará este miércoles volver a exhibir una imagen de respaldo político junto a gobernadores aliados durante la vigilia por el Día de la Independencia que encabezará el presidente Javier Milei en la Casa Histórica de Tucumán.

La convocatoria, organizada en la antesala de un nuevo aniversario del denominado Pacto de Mayo, tiene como objetivo reunir a mandatarios provinciales que mantienen un diálogo fluido con la Casa Rosada y consolidar una base de apoyo para la nueva etapa política que el oficialismo busca impulsar en el Congreso.

Según trascendió, el encargado de llevar adelante las negociaciones con las provincias fue el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien recientemente asumió el cargo y comenzó una ronda de contactos con los gobernadores dialoguistas.

Aunque en un primer momento desde la Jefatura de Gabinete aseguraban que no se habían enviado invitaciones formales, finalmente la convocatoria quedó confirmada y varios mandatarios adelantaron que participarán de la ceremonia en Tucumán.

Entre los gobernadores que confirmaron su presencia figuran Osvaldo Jaldo, anfitrión del encuentro; Marcelo Orrego; Ignacio Torres; Alfredo Cornejo; Raúl Jalil; Leandro Zdero; Gustavo Sáenz y Juan Pablo Valdés, entre otros.

También fueron invitados Rogelio Frigerio, Leandro Pullaro, Claudio Poggi y Alberto Weretilneck, aunque algunos de ellos todavía analizaban su participación debido a los actos oficiales previstos en sus respectivas provincias y a las dificultades logísticas para viajar hasta Tucumán.

Desde distintos gobiernos provinciales señalaron que la experiencia del año pasado, cuando varios mandatarios debieron trasladarse durante toda la noche para asistir a la firma del Pacto de Mayo, hace más compleja la organización de este nuevo encuentro.

Pese a ello, en la Casa Rosada sostienen que el vínculo con los gobernadores atraviesa un momento favorable y consideran que ese respaldo será fundamental para avanzar con la agenda legislativa del oficialismo.

La agenda de reformas

En paralelo a la actividad en Tucumán, el Gobierno tiene previsto realizar este miércoles una reunión de la mesa política, la primera encabezada por Diego Santilli como jefe de Gabinete.

Durante ese encuentro se analizarán los principales proyectos que el Ejecutivo pretende impulsar en el Congreso durante los próximos meses.

Entre las iniciativas prioritarias aparece la reforma electoral, especialmente la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), una modificación que el oficialismo considera estratégica para fortalecer el esquema electoral de cara a una eventual reelección presidencial.

Otra de las alternativas que analiza el Gobierno para lograr consensos con los gobernadores dialoguistas es habilitar listas colectoras, un mecanismo que permitiría que distintas listas legislativas compitan respaldando una misma candidatura presidencial.

La propuesta, impulsada por algunos sectores provinciales, todavía se encuentra en análisis dentro de la mesa política del oficialismo y deberá definirse en las próximas semanas.

Con esta nueva convocatoria, la Casa Rosada busca reconstruir el clima de consenso político alcanzado durante la firma del Pacto de Mayo, cuando Javier Milei logró reunir a 18 gobernadores para respaldar un documento con los principales lineamientos de su gestión. El oficialismo considera que ese acompañamiento volverá a ser determinante para aprobar las reformas previstas en el Congreso y consolidar el proyecto político del Presidente de cara a los próximos años.