El presidente Javier Milei celebró la aprobación definitiva de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y aseguró que la nueva ley pone fin a “más de 90 años de estafa” vinculada con la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal. La Cámara de Diputados convirtió en ley la iniciativa este jueves 26 de noviembre, con 141 votos afirmativos y 99 abstenciones.

“Se terminó con más de 90 años de estafa vía emisión de dinero para financiar déficit fiscal”, escribió el mandatario en su cuenta de X. La votación se realizó luego de que el proyecto regresara del Senado con modificaciones que finalmente fueron aceptadas por la Cámara baja.

Qué dijo Milei tras la aprobación

El Presidente celebró la sanción de la nueva normativa desde Paraguay, donde se encontraba al momento de la votación. Más tarde, también publicó un mensaje en el que calificó el resultado como un momento histórico y expresó: “Y un día cambia la historia para volver a ser grandes nuevamente. VLLC!”.

La aprobación también fue destacada por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien la definió como “un paso enorme en lo institucional y económico”. Por su parte, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, resaltó la prohibición de los adelantos transitorios al Tesoro y los límites establecidos para remover a las autoridades del organismo.

Qué cambia en el Banco Central

La reforma establece que la misión principal y única del BCRA será preservar el valor de la moneda, dejando atrás el esquema de múltiples objetivos incorporado en 2012. Además, prohíbe los préstamos al Estado nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios, y elimina los adelantos transitorios al Tesoro.

La nueva Carta Orgánica también limita la compra directa de deuda pública y establece que las utilidades transferibles al Tesoro deberán ser ganancias efectivamente realizadas. A su vez, declara inembargables las reservas internacionales y modifica el régimen de administración de esos activos.

El cambio en la conducción del organismo

Otro de los puntos de la reforma está relacionado con la designación y remoción de las autoridades del Banco Central. Los integrantes del directorio seguirán siendo propuestos por el Poder Ejecutivo y necesitarán el acuerdo del Senado, mientras que el ministro de Economía dejará de participar con voz en las reuniones del directorio.

Durante el tratamiento legislativo también se modificó el mecanismo para remover al presidente, vicepresidente y directores del organismo. El Senado eliminó la exigencia original de dos tercios de ambas cámaras y estableció que la destitución requerirá 37 votos en la Cámara alta, cambio que fue aceptado por Diputados y permitió convertir la iniciativa en ley.

La sanción de la reforma representó el primer triunfo legislativo del oficialismo durante una jornada parlamentaria marcada por el tratamiento de distintas iniciativas en ambas cámaras del Congreso. El Gobierno destacó la nueva normativa como un cambio estructural en el funcionamiento de la autoridad monetaria.