El presidente Javier Milei celebró este miércoles la media sanción que obtuvo en la Cámara de Diputados el proyecto para reformar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), una de las iniciativas económicas prioritarias para el Gobierno. La propuesta consiguió 144 votos afirmativos, 102 negativos y 9 abstenciones y ahora deberá ser tratada por el Senado.

Minutos después de la votación, Milei utilizó sus redes sociales para agradecer el acompañamiento de los legisladores y calificó la aprobación como “un paso fundamental para erradicar a la inflación”. Además, anticipó que el próximo objetivo del oficialismo será conseguir los votos necesarios en la Cámara alta.

La iniciativa busca modificar aspectos centrales del funcionamiento del BCRA y establecer como su misión única, primaria y fundamental preservar el valor de la moneda. Actualmente, la Carta Orgánica también contempla objetivos vinculados con la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social.

Qué propone la reforma del Banco Central

Uno de los principales cambios es la eliminación de las vías mediante las cuales el Banco Central puede financiar al sector público. El proyecto deroga los adelantos transitorios al Tesoro y prohíbe otorgar préstamos al Gobierno nacional, las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y los municipios. También impide comprar títulos públicos del Estado nacional en el mercado primario.

La reforma modifica además las condiciones para remover a las autoridades del organismo. Para desplazar al presidente o a integrantes del directorio será necesario acreditar determinadas causales y contar con la aprobación previa de ambas cámaras del Congreso por una mayoría de dos tercios de los miembros presentes.

Otro punto establece mayores restricciones para distribuir las utilidades del Central. Solo podrán transferirse ganancias realizadas y líquidas, mientras que aquellas originadas por variaciones en el tipo de cambio o en el precio del oro quedarán excluidas.

Durante el debate también generó controversia un artículo que habilita al BCRA a utilizar activos externos como garantía en operaciones propias de banca central. La oposición pidió eliminarlo, pero el planteo no prosperó y el artículo terminó aprobado.

Con la media sanción conseguida en Diputados, la reforma deberá pasar ahora al Senado. Si la Cámara alta la aprueba sin modificaciones, el proyecto quedará en condiciones de convertirse en ley.