El Gobierno de Javier Milei podrá avanzar con la compra de cuatro helicópteros militares polivalentes Black Hawk a Estados Unidos por un valor estimado de US$140 millones. La operación fue aprobada este jueves por el Departamento de Estado norteamericano e incluye equipamiento adicional para las aeronaves.

Los aparatos serán fabricados por Sikorsky, una compañía estadounidense especializada en aeronaves militares, mientras que la operación contempla además dos motores producidos por General Electric. Los propulsores corresponden al modelo utilizado por los Black Hawk y también son empleados en aeronaves como el helicóptero de ataque Apache.

El paquete aprobado por Washington no se limita a los cuatro helicópteros. También incorpora sistemas de navegación, comunicación y aterrizaje, además de transpondedores, equipos de rescate y emergencia, software, repuestos y elementos destinados al mantenimiento.

Qué busca Argentina

La adquisición apunta a renovar parte de las capacidades de la Aviación del Ejército Argentino, principalmente mediante el reemplazo progresivo de los Bell UH-1H/Huey II que actualmente cumplen funciones dentro de la fuerza.

De acuerdo con la documentación estadounidense, la incorporación de los Black Hawk permitirá ampliar las capacidades argentinas para operaciones de seguridad fronteriza, combate contra el crimen transnacional y asistencia humanitaria.

Las aeronaves también pueden utilizarse en tareas de evacuación médica, respuesta ante desastres y transporte de personal. De esta manera, su utilización no quedaría limitada exclusivamente a misiones militares.

Un modelo utilizado por otros países

El Black Hawk es uno de los helicópteros militares más extendidos internacionalmente. Con casi 50 años de trayectoria operativa, fue incorporado por más de 30 países, entre ellos Brasil y Colombia.

Su evolución permitió que el modelo fuera utilizado en distintos tipos de operaciones, desde transporte de tropas hasta evacuaciones sanitarias y misiones de asistencia frente a emergencias.

Argentina ya cuenta con un Black Hawk, aunque se trata de una aeronave destinada principalmente al traslado del Presidente de la Nación. La nueva adquisición representaría, por lo tanto, un incremento significativo de la presencia de este modelo dentro de las capacidades aéreas argentinas.

El argumento de Estados Unidos

El Departamento de Estado justificó la aprobación de la venta por razones vinculadas con la política exterior y la seguridad nacional de Estados Unidos. Washington considera a Argentina un aliado importante fuera de la OTAN y destacó su papel en la estabilidad política y el desarrollo económico de Sudamérica.

Según la comunicación oficial, la operación también contribuirá a fortalecer la cooperación entre ambos países en áreas relacionadas con la seguridad y la atención de emergencias.

El paquete por US$140 millones contempla tanto las aeronaves como una amplia variedad de componentes y servicios asociados, por lo que el monto no corresponde únicamente al valor de los cuatro helicópteros.

Una renovación para la Aviación del Ejército

La incorporación de los Black Hawk se encuadra en el proceso de modernización del equipamiento militar argentino impulsado durante la gestión de Milei.

El reemplazo de los Huey II permitiría contar con aeronaves de una generación más moderna y con mayores capacidades para desarrollar operaciones de transporte, apoyo, rescate y asistencia.

La aprobación estadounidense constituye el paso necesario para que la Argentina pueda avanzar con la operación comercial. El acuerdo incluye, además de los helicópteros, los sistemas y elementos requeridos para sostener su funcionamiento y ampliar sus posibilidades operativas.