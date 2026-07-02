El presidente Javier Milei confirmó que participará de la Vigilia por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia, que se realizará el próximo 8 de julio por la noche en la Casa Histórica de Tucumán. En el acto volverá a coincidir con la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien también confirmó su asistencia tras ser invitada oficialmente por el Gobierno provincial.

La presencia del mandatario fue confirmada al gobernador Osvaldo Jaldo por la Secretaría General de la Presidencia, despejando las dudas que existían sobre su participación en los festejos patrios.

Será el segundo acto oficial en pocas semanas en el que Milei y Villarruel compartirán una actividad vinculada a una fecha patria. La última coincidencia fue el 20 de junio, durante el Día de la Bandera en Rosario, aunque en aquella oportunidad la vicepresidenta asistió por su cuenta y ambos no compartieron escenario.

En esta ocasión, la situación será diferente. La Casa de Gobierno de Tucumán cursó invitaciones oficiales tanto a Villarruel como a los gobernadores de todas las provincias, por lo que se espera que las principales autoridades nacionales compartan el mismo espacio protocolar durante la ceremonia.

La confirmación del viaje también marca una diferencia con lo ocurrido en 2025. Ese año, Milei tenía previsto asistir a la tradicional Vigilia en la Casa Histórica, pero el vuelo fue suspendido horas antes. Desde el Gobierno nacional se argumentó que la decisión respondió a las condiciones climáticas adversas que afectaban la ciudad de Buenos Aires.

Sin embargo, la suspensión se produjo en un contexto de tensión entre la Nación y las provincias. En ese momento, solo tres gobernadores habían confirmado su presencia en Tucumán, mientras que el resto decidió no asistir en medio del conflicto por los recortes de recursos federales y el cierre de Vialidad Nacional.

Para la edición de este año, el Gobierno tucumano organizó un importante operativo de seguridad que contará con más de 2.000 efectivos policiales, controles preventivos y restricciones para la venta y el consumo de alcohol en los alrededores de la Plaza Independencia y la Casa Histórica.

Si se mantiene el cronograma del año pasado, Milei arribará el 8 de julio por la noche al aeropuerto Benjamín Matienzo y será trasladado en helicóptero hasta las inmediaciones del centro tucumano. Desde allí se dirigirá a la Casa Histórica, donde a la medianoche encabezará la ceremonia oficial, que incluirá la interpretación del Himno Nacional Argentino, un discurso presidencial y la firma de las actas conmemorativas.

Mientras tanto, aún permanece la incógnita sobre un posible viaje del Presidente a Estados Unidos por los festejos de la independencia de ese país. No obstante, en los últimos días Milei participó de una celebración anticipada en la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, lo que alimentó las versiones de que permanecería en la Argentina para encabezar los actos oficiales del 9 de Julio.