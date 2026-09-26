El presidente Javier Milei reveló cuál es el vehículo que le gustaría tener y sorprendió al describir también cómo lo personalizaría. Se trata de una Tesla Cybertruck, la particular pick-up eléctrica fabricada por la compañía de Elon Musk.

La confesión surgió durante una entrevista realizada en el Club Económico de Nueva York con Bloomberg. Allí, Milei aseguró que, si tuviera que elegir un auto para uso personal, optaría por una Cybertruck completamente negra y con un león dorado como distintivo.

“Imaginen que empiece a andar por Buenos Aires con un Cybertruck todo pintado de negro y un león dorado”, expresó el mandatario al referirse al diseño que elegiría para el vehículo.

No es la primera vez que Milei muestra interés por el modelo. En abril de 2024, durante una visita a una planta de Tesla en Austin, Texas, se subió a una Cybertruck durante un encuentro con Elon Musk. Tiempo después incluso contó públicamente que había hablado con el empresario sobre la posibilidad de tener un Tesla para trasladarse por Argentina.

Cómo es la Tesla Cybertruck

La Cybertruck es una pick-up eléctrica que se distingue por su carrocería de acero inoxidable y un diseño de líneas rectas y angulares. Tesla comenzó a entregarla a clientes en diciembre de 2023, varios años después de su presentación inicial.

Actualmente se ofrece en Estados Unidos en distintas configuraciones. La versión Dual Motor All-Wheel Drive ronda los USD 74.990, mientras que la Premium All-Wheel Drive se ubica cerca de los USD 84.990. La variante más potente, denominada Cyberbeast, alcanza los USD 99.990.

Esta última cuenta con tres motores, puede acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en aproximadamente 2,6 segundos y alcanzar velocidades cercanas a los 209 kilómetros por hora. Según la versión, la autonomía se ubica entre los 500 y 525 kilómetros por carga.

Cuánto puede costar en Argentina

El valor cambia considerablemente si el vehículo llega al país mediante una importación particular. Al precio de origen deben agregarse aranceles, impuestos, logística, seguros y otros costos vinculados con el ingreso del rodado.

Según estimaciones citadas por Infobae, una Cybertruck podría costar entre USD 146.000 y USD 193.000 si la importación se realiza de forma particular, dependiendo de la versión. Mediante una empresa importadora, esos valores pueden superar los USD 200.000 y algunas unidades ofrecidas en Argentina fueron valuadas entre USD 250.000 y USD 300.000.