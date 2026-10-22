El Gobierno de Javier Milei declaró como organizaciones terroristas a cinco grupos criminales y armados de América Latina y dispuso su incorporación al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). La medida alcanza al Cártel de Sinaloa y La Nueva Familia Michoacana, de México; las FARC-EP y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), de Colombia; y Los Tiguerones, de Ecuador. La decisión fue comunicada por la Oficina del Presidente y formalizada mediante la Resolución Conjunta 5/2026.

La administración nacional fundamentó la decisión en la expansión regional de estas organizaciones, su capacidad operativa y la posibilidad de que sus estructuras y redes extiendan sus actividades hacia el territorio argentino.

La resolución fue coordinada entre la Cancillería, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), en el marco de la política oficial contra el terrorismo y el crimen organizado transnacional.

Qué grupos quedaron incluidos en la lista

Entre las organizaciones mexicanas alcanzadas figura el Cártel de Sinaloa, al que el Gobierno vincula con el narcotráfico, el contrabando y los secuestros extorsivos. También fue incorporada La Nueva Familia Michoacana, señalada por su participación en el tráfico internacional de drogas y la minería ilegal.

En el caso colombiano, la medida comprende a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y al Ejército de Liberación Nacional (ELN). El Ejecutivo las describió como organizaciones insurgentes armadas y sostuvo que su capacidad operativa y expansión regional pueden representar un riesgo para la seguridad nacional.

La lista se completa con Los Tiguerones, un grupo criminal ecuatoriano al que las autoridades argentinas vinculan con el narcotráfico y el sicariato. Según el comunicado oficial, la organización surgió de una división de Los Choneros en 2020.

Qué implica la incorporación al RePET

La inclusión en el RePET permite al Estado identificar formalmente a estas organizaciones dentro del sistema argentino de prevención y combate del terrorismo y su financiamiento. La medida se enmarca en los mecanismos previstos por la normativa nacional para registrar a personas y entidades vinculadas con esas actividades.

La resolución también detalla alcances específicos para determinadas facciones y denominaciones asociadas a los grupos incluidos, entre ellas estructuras vinculadas a las FARC-EP y a Los Tiguerones.

El argumento del Gobierno

Desde la Casa Rosada sostuvieron que la naturaleza transnacional de estas organizaciones, la diversificación de sus actividades ilícitas y la presencia de redes con capacidad de operar más allá de sus países de origen justifican la decisión.

El Ejecutivo afirmó que la medida busca reforzar las herramientas estatales para enfrentar amenazas vinculadas con el narcotráfico, la violencia organizada y el financiamiento del terrorismo.

Con esta resolución, Argentina amplía el listado de organizaciones alcanzadas por el registro oficial y profundiza su estrategia de cooperación entre organismos de seguridad, inteligencia y relaciones exteriores para combatir estructuras criminales de alcance regional.