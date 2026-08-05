El presidente Javier Milei volvió a defender el rumbo económico de su Gobierno y respondió a las críticas por el cierre de empresas durante su gestión. Con un mensaje centrado en la eficiencia del mercado, sostuvo que el Estado no debe intervenir para sostener actividades que no son rentables.

"No discuto sentimientos, sino datos. Si alguien tiene un negocio que no rinde, ¿con qué lo salvo?", planteó el mandatario durante una entrevista radial, al ser consultado por el impacto del ajuste sobre distintos sectores de la economía.

Milei afirmó que muchas de las críticas parten de una mirada emocional y remarcó que las decisiones económicas deben analizarse a partir de indicadores objetivos. En ese sentido, insistió en que intervenir para rescatar empresas deficitarias implica utilizar recursos públicos que pertenecen a todos los contribuyentes.

"En el fondo, el que propone intervenir está proponiendo hacer corrupción, porque le está sacando recursos a unos para beneficiar a otros", sostuvo el Presidente al defender su postura sobre el rol del Estado.

La defensa del modelo económico

Durante la entrevista, Milei aseguró que los principales indicadores sociales muestran una mejora respecto del inicio de su gestión y rechazó las encuestas que reflejan dificultades económicas para gran parte de la población.

El jefe de Estado sostuvo que la pobreza y la indigencia registraron una fuerte caída desde el comienzo de su mandato y aseguró que actualmente "hay muchos menos argentinos que no llegan a fin de mes" que cuando asumió la Presidencia. También volvió a cuestionar la metodología de algunos relevamientos privados y dijo que prefiere basarse en los datos oficiales.

Las declaraciones se producen en medio del debate por el impacto del ajuste económico sobre la actividad privada y el empleo. Mientras distintos sectores empresariales advierten sobre las dificultades para sostener la producción y el consumo, el Gobierno mantiene su postura de no asistir con recursos públicos a compañías que no logren ser competitivas.

Con esa definición, Milei volvió a dejar en claro uno de los ejes de su programa económico: reducir al mínimo la intervención estatal y permitir que sea el mercado el que determine qué actividades son viables y cuáles no.