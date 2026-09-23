El presidente Javier Milei defendió este miércoles el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas durante su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. En su tercera participación ante el organismo, el mandatario también cuestionó el funcionamiento de la ONU y planteó interrogantes sobre su capacidad para hacer cumplir las resoluciones que adopta.

“Malvinas es para nosotros una causa nacional”, afirmó Milei al referirse a la disputa de soberanía con el Reino Unido. En ese marco, cuestionó que una organización creada para defender la soberanía de sus miembros no haya logrado modificar la situación de las islas.

“¿De qué sirve una resolución si durante décadas la contraparte puede actuar de manera contraria?”, planteó el Presidente durante su exposición en Nueva York.

El reclamo por las islas

El discurso de Milei se produjo luego de un nuevo cruce diplomático entre Argentina y el Reino Unido en el marco de la Asamblea General. El canciller Pablo Quirno había respondido previamente al primer ministro británico Andy Burnham, quien hizo referencia a la posición de su país sobre las Islas Malvinas.

Quirno sostuvo que Argentina mantiene su disposición a reanudar las negociaciones bilaterales y afirmó que las islas se encuentran “ilegalmente ocupadas por el Reino Unido”. La cuestión Malvinas había sido colocada como uno de los ejes principales de la agenda argentina en Nueva York.

Las críticas a Naciones Unidas

Además del reclamo territorial, Milei cuestionó el funcionamiento de Naciones Unidas y sostuvo que el organismo no cuenta con herramientas suficientes para hacer cumplir sus propias resoluciones.

El Presidente afirmó que la ONU “fracasó” en su tarea y cuestionó distintas decisiones adoptadas por el organismo a lo largo de las últimas décadas. También señaló que la organización acompañó dictaduras y criticó sus posiciones respecto de Israel.

Las críticas forman parte de una posición que Milei ya había expresado en sus anteriores participaciones ante la Asamblea General. En 2024 había cuestionado la intervención de la ONU en asuntos internos de los Estados y, en 2025, había planteado una serie de principios para reformar el funcionamiento del organismo.

La agenda internacional

La intervención del mandatario argentino se produjo durante una jornada marcada por distintos conflictos y negociaciones internacionales. Además del reclamo por Malvinas, la agenda de Milei en Nueva York incluyó reuniones vinculadas con Estados Unidos, minerales críticos, energía, seguridad e inteligencia artificial.

Antes de su discurso, el Presidente mantuvo un encuentro con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, para analizar la agenda bilateral entre ambos países.

La presentación ante la Asamblea General también se dio después del discurso del presidente estadounidense Donald Trump, con quien Milei compartió una sesión del programa Escudo de las Américas durante su estadía en Naciones Unidas.