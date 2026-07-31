Horas después de anunciar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el presidente Javier Milei volvió a defender el rumbo económico de su Gobierno y respondió a las críticas sobre el respaldo financiero recibido desde Estados Unidos.

En una entrevista con Mariana Brey por Telefe, el mandatario relativizó el impacto de la asistencia estadounidense y sostuvo que ese aporte representó una proporción menor frente al total de recursos movilizados durante los momentos de mayor tensión financiera.

"Limpiamos los encajes, subimos los encajes, con lo cual el tamaño total del ataque especulativo fue equivalente a 70 mil millones de dólares", explicó Milei.

A partir de ese cálculo, cuestionó a quienes atribuyen la estabilidad económica exclusivamente al respaldo de Washington. "De los 70 mil millones de dólares, Estados Unidos aportó 2.500. Estamos hablando de un número que es menos del 5%", afirmó.

El Presidente insistió en que interpretar que la recuperación económica fue consecuencia directa de esa ayuda constituye una mirada equivocada. "De una torta de 100 vos digas que todo cambió por el 3%", sostuvo.

Respaldo a Manuel Adorni

Durante la entrevista, Milei también fue consultado por la situación judicial de Manuel Adorni y afirmó que mantiene su respaldo personal al funcionario.

"Creo que Adorni es inocente, pero su caso está en la Justicia y lo resolverá la Justicia", expresó. Además, aseguró que su administración no interviene en los procesos judiciales y diferenció su postura de gobiernos anteriores.

"A diferencia de todos los gobiernos anteriores, nosotros somos el único que no interfiere en la Justicia", señaló.

Inflación, pobreza y reformas

El mandatario volvió a destacar los resultados económicos de su gestión y aseguró que la baja de la inflación tuvo impacto positivo en los indicadores sociales.

Según afirmó, las medidas aplicadas por el Gobierno permitieron que 14 millones de argentinos salieran de la pobreza, aunque aclaró que todavía queda camino por recorrer.

"Esto no quiere decir que somos Suiza, no significa que ya hemos llegado, pero quiere decir que vamos por el camino correcto", expresó.

Sus declaraciones se dieron luego de presentar un paquete de reformas institucionales y económicas, entre ellas la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, con el objetivo de impedir que futuros gobiernos puedan financiar el gasto público mediante emisión monetaria.

Defensa de la Boleta Única de Papel

Milei también se refirió a la implementación de la Boleta Única de Papel y vinculó ese sistema con el resultado electoral obtenido por el oficialismo en las legislativas de 2025.

"Cambiamos el sistema de votación para evitar el fraude, esto no le permitió a los kirchneristas hacer fraude y ganamos la elección con Santilli", afirmó.

El Presidente defendió el nuevo mecanismo electoral y sostuvo que la boleta única permite mayor transparencia y expone prácticas que atribuyó al kirchnerismo.

"Sirve para evitar el fraude y genera conciencia de cómo el kirchnerismo roba elecciones. Son parte de un pasado que no quiere resignar privilegios", concluyó.