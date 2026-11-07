El presidente Javier Milei volvió a descartar la implementación de un "plan platita" de cara a las elecciones de 2027 y advirtió sobre las consecuencias que, según su visión, tendría una flexibilización de la política monetaria sobre la inflación. Durante un encuentro con productores agropecuarios y empresarios en la Sociedad Rural Argentina, el mandatario defendió el rumbo económico de su Gobierno y ratificó que el equilibrio fiscal no será negociable.

Las declaraciones se produjeron este viernes 6 de noviembre, en la previa de un año marcado por las elecciones presidenciales. En ese contexto, Milei rechazó la posibilidad de aumentar la cantidad de dinero en circulación para impulsar el consumo y sostuvo que esa decisión podría generar nuevas presiones sobre los precios.

"Hace casi 12 meses que la base monetaria convergió a la base monetaria amplia y, por ende, no crece la cantidad de dinero y todavía estamos purgando la inflación. Por lo tanto, eso sería tirarle nafta al fuego", expresó el jefe de Estado ante los presentes.

Milei defendió el equilibrio fiscal y cuestionó a sus críticos

Durante su exposición, el Presidente apuntó contra quienes proponen modificar la estrategia económica para estimular la actividad antes de las elecciones. En particular, cuestionó las recomendaciones de flexibilizar las políticas monetarias y fiscales como herramienta para impulsar el crecimiento.

"No sé si lo hacen porque son ignorantes o deshonestos intelectualmente. O definitivamente quieren que el país se prenda fuego para volver a las andadas que nos volvieron decadentes", manifestó.

En esa línea, Milei aseguró que no está dispuesto a modificar los principales lineamientos de su programa económico para obtener beneficios electorales. Además, sostuvo que el equilibrio de las cuentas públicas constituye uno de los pilares centrales de su gestión.

El mandatario también criticó las políticas económicas aplicadas por administraciones anteriores y consideró que las propuestas de aumentar el gasto o la emisión monetaria implicarían regresar a modelos que, según su interpretación, contribuyeron a los problemas estructurales de Argentina.

El Presidente volvió a rechazar una devaluación del peso

Otro de los puntos centrales del discurso estuvo relacionado con el tipo de cambio. Milei rechazó la posibilidad de impulsar una devaluación como mecanismo para mejorar la competitividad de la economía argentina y advirtió sobre sus posibles consecuencias para los ingresos de la población.

"Hay quienes salen a decir que la competitividad se arregla devaluando", cuestionó el mandatario, antes de sostener que una medida de esas características implicaría una pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores y una reducción del valor de los ahorros.

Según explicó, la política económica oficial busca sostener la estabilidad monetaria y fiscal como condiciones necesarias para favorecer las inversiones y el crecimiento de largo plazo.

El Presidente también remarcó que, desde su perspectiva, mantener el orden de las cuentas públicas permite preservar la propiedad privada y evitar desequilibrios que puedan afectar a la economía.

Milei elogió a los empresarios durante su discurso en la Sociedad Rural

En otro tramo de su intervención, el jefe de Estado destacó el papel de los empresarios en el desarrollo económico argentino y los calificó como protagonistas de la generación de riqueza y empleo.

"Los empresarios son gente que va y se la juega", expresó Milei, quien agradeció a los representantes del sector privado por continuar invirtiendo y desarrollando actividades productivas.

El mandatario consideró que quienes arriesgan su capital para ofrecer bienes y servicios cumplen un papel fundamental dentro de la sociedad y reiteró su respaldo a la iniciativa privada.

Caputo también defendió el rumbo económico de cara a 2027

Antes de la exposición presidencial, el ministro de Economía, Luis Caputo, participó del encuentro con los empresarios y manifestó su confianza en la continuidad del programa económico.

El funcionario sostuvo que los resultados de la gestión serán determinantes en el escenario electoral de 2027 y destacó el liderazgo de Javier Milei como una garantía para mantener las medidas implementadas.

Además, Caputo aseguró que el equipo económico continuará trabajando bajo los lineamientos establecidos por el Gobierno, con el objetivo de sostener la estabilidad y generar condiciones para el crecimiento.

De esta manera, tanto el Presidente como el ministro ratificaron que, al menos por ahora, el Gobierno no contempla introducir medidas de expansión monetaria con fines electorales y mantendrá su política económica durante los próximos meses.