El presidente Javier Milei volverá a dirigirse a los argentinos por cadena nacional este jueves a las 20 para presentar los cambios que el Gobierno impulsa en la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA). La reforma es considerada una de las iniciativas centrales de la administración libertaria para consolidar su programa económico y profundizar la estrategia de reducción de la inflación.

El anuncio fue confirmado por el vocero presidencial, Adrián Ravier, quien precisó que el mensaje será transmitido una vez que Milei regrese de Perú, donde participa de la ceremonia de asunción presidencial de Keiko Fujimori.

Durante la cadena nacional, el mandatario explicará los principales ejes del proyecto que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso para modificar el funcionamiento del Banco Central, una iniciativa que forma parte del paquete de reformas económicas promovidas por la Casa Rosada.

"El presidente Javier Milei realizará una cadena nacional para explicar los ejes de la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central", señaló Ravier durante su habitual conferencia de prensa.

El Gobierno sostiene que la modificación del marco legal del BCRA constituye una herramienta fundamental para darle mayor solidez al esquema económico que impulsa desde diciembre de 2023 y reforzar el proceso de desaceleración de los precios.

En ese sentido, el vocero aseguró que la reforma apunta a uno de los principales compromisos asumidos por la administración nacional. "Es un tema fundamental para este Gobierno porque el principal mandato que nos han dado tiene que ver con bajar la inflación, y estos cambios atacan este flagelo que ha condenado a la Argentina durante demasiado tiempo", afirmó.

Con este mensaje, Milei buscará explicar en detalle los fundamentos de una de las reformas económicas más importantes previstas para la segunda mitad del año, antes de que el proyecto inicie su tratamiento en el Congreso.