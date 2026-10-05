El presidente Javier Milei volvió a manifestar públicamente su respaldo a Flávio Bolsonaro luego del resultado de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil. El candidato del Partido Liberal quedó por delante del actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva y ambos deberán enfrentarse nuevamente en el balotaje previsto para el próximo 25 de octubre.

Milei celebró el resultado a través de sus redes sociales y también puso el foco en la reacción de los mercados financieros, que registraron fuertes subas luego de conocerse el desempeño electoral de Bolsonaro.

“Pierde un zurdo comunista a manos de alguien de derecha y los mercados lo festejan con grandes subas”, escribió el mandatario argentino en una de sus publicaciones, acompañada por imágenes sobre la evolución de los mercados.

El respaldo de Milei a Bolsonaro

La reacción de Milei había comenzado el domingo por la noche, cuando felicitó a Flávio Bolsonaro por haber quedado primero en la primera vuelta.

“La libertad avanza en Brasil. Felicitaciones querido amigo Flávio Bolsonaro por esta histórica elección ante el comunista de Lula”, expresó el presidente argentino.

En el mismo mensaje, Milei planteó su expectativa de profundizar la relación entre ambos países si Bolsonaro llega a la Presidencia de Brasil.

“Espero que pronto podamos empezar a trabajar juntos para que la Argentina y Brasil sigan siendo grandes socios comerciales, culturales y políticos”, señaló.

El resultado brasileño derivó en una segunda vuelta porque ninguno de los candidatos alcanzó el 50% de los votos necesarios para imponerse en primera instancia. Flávio Bolsonaro quedó cerca del 47%, mientras que Lula obtuvo alrededor del 45%, según los datos difundidos tras el escrutinio.

Fuerte reacción de los mercados

El resultado electoral también tuvo un impacto inmediato en los mercados brasileños. Las acciones de importantes compañías comenzaron la jornada con fuertes avances y el real mostró una mejora frente al dólar.

Petrobras llegó a registrar una suba cercana al 10% en las operaciones previas a la apertura de Wall Street, mientras que algunos bancos brasileños alcanzaron incrementos de dos dígitos.

La reacción también alcanzó a los activos argentinos que cotizan en Nueva York. Durante el premarket, las acciones de empresas argentinas registraban subas de hasta 8,4%, encabezadas por Central Puerto, Supervielle y Mercado Libre.

De esta manera, el resultado de las elecciones brasileñas generó una respuesta inmediata tanto en el escenario político regional como en los mercados, mientras Brasil se encamina hacia una nueva disputa entre Bolsonaro y Lula para definir quién ocupará la Presidencia.