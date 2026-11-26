e la flota presidencial y a gastos de la Secretaría General de la Presidencia. A eso se suman US$1.619.111 correspondientes a combustible cargado en el exterior, tasas aeroportuarias y la contratación de dos vuelos privados.

El cálculo también incorpora datos de un informe anterior presentado por Manuel Adorni, que había informado gastos de alojamiento por $188.864.319 correspondientes a seis giras realizadas hasta abril. Con esos conceptos, el costo total de los desplazamientos presidenciales superó los $4.000 millones.

Dos vuelos privados y 15 viajes en aviones oficiales

De los 17 viajes contabilizados, 15 se realizaron en aeronaves de la flota presidencial y otros dos requirieron la contratación de aviones privados.

Uno de esos vuelos fue utilizado para trasladar a Milei a Quito, Ecuador, y Cali, Colombia, entre el 5 y el 7 de agosto. Ese servicio tuvo un costo de US$143.000. El segundo se contrató para viajar a Nueva York en septiembre, por US$195.000.

El informe también detalla que el mandatario permaneció 54 días fuera del país entre enero y octubre, con un promedio de 74 horas por viaje. La primera salida registrada fue a Paraguay, el 17 de enero, mientras que una de las últimas giras incluidas en el relevamiento fue a Madrid, el 20 de octubre.

Sin embargo, el cálculo no contempla la cuarta visita de Milei a la capital española, realizada a comienzos de noviembre para participar de la Cumbre Iberoamericana.

Qué gastos no están incluidos en el informe

Uno de los puntos que quedó fuera del relevamiento es el costo integral de los operativos de seguridad que acompañan al Presidente durante sus desplazamientos.

Ante las consultas de los senadores sobre los gastos de Casa Militar, el Gobierno invocó una excepción contemplada en la Ley de Acceso a la Información Pública. Argumentó que difundir esos datos podría comprometer la seguridad de las personas protegidas y del personal afectado.

Tampoco se presentó un detalle completo de eventuales reintegros o beneficios de terceros vinculados con los viajes. El informe sí identificó algunos alojamientos que fueron cubiertos por los gobiernos de los países anfitriones.

Por otra parte, el Poder Ejecutivo sostuvo que todos los desplazamientos realizados por Milei en su condición de jefe de Estado tuvieron carácter de visitas oficiales o de Estado. Entre las actividades mencionadas aparecen reuniones bilaterales, encuentros con empresarios, foros internacionales y actos de reconocimiento al mandatario.

Desde Cancillería también señalaron que los resultados de las giras no deben evaluarse únicamente por la firma de acuerdos, sino que deben contemplar el posicionamiento internacional de Argentina y la defensa de sus intereses nacionales.