El presidente Javier Milei reunió este lunes a legisladores nacionales para anticipar los principales ejes de un proyecto de ley que buscará modificar la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA). La iniciativa, que todavía no fue enviada al Congreso, apunta a limitar de manera permanente la emisión monetaria para financiar al Estado y a reforzar la autonomía de la entidad monetaria.

Durante el encuentro, el mandatario explicó que la propuesta pretende revertir las modificaciones introducidas en 2012 durante la gestión de Mercedes Marcó del Pont al frente del Banco Central, con el objetivo de impedir que futuros gobiernos puedan utilizar la emisión de dinero para cubrir necesidades fiscales.

Según trascendió, el proyecto establecerá mayores restricciones para aumentar la base monetaria y limitará el uso de utilidades y dividendos del Banco Central para asistir al Tesoro. Además, contemplará mecanismos específicos para actuar tanto en escenarios de inflación como de deflación.

La propuesta de "blindar" al Indec

Uno de los planteos que llamó la atención durante la reunión fue el del diputado nacional Santiago Santurio, presidente de la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados.

El legislador sugirió incorporar mecanismos que fortalezcan la independencia del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) para evitar eventuales manipulaciones de los índices de inflación por parte de futuras administraciones.

La propuesta tomó como referencia las causas judiciales vinculadas con la intervención del organismo durante gobiernos kirchneristas y planteó la necesidad de impedir eventuales subdeclaraciones de la inflación, un planteo que, según trascendió, fue bien recibido por el Presidente.

Los objetivos de la reforma

Tras el encuentro, el diputado nacional Damián Arabia explicó que el proyecto buscará que la única misión del Banco Central sea preservar el valor de la moneda.

En ese sentido, adelantó que la iniciativa prohibirá tanto el financiamiento directo como indirecto del Tesoro Nacional, restringirá la utilización de utilidades de la entidad y fortalecerá el esquema de gobernanza, además de endurecer el régimen de responsabilidades y sanciones para las futuras autoridades del organismo.

El escenario legislativo

La presentación del proyecto forma parte de una agenda legislativa más amplia que el Gobierno analiza junto a su denominada "mesa política", integrada por funcionarios del Poder Ejecutivo.

Mientras tanto, el oficialismo continúa negociando el avance de otras iniciativas en el Congreso. Para este jueves está convocada una sesión en el Senado, donde el Gobierno buscará avanzar con el tratamiento del pliego del camarista Víctor Pesino y del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada impulsado por el Ministerio de Desregulación.

Sin embargo, la posibilidad de reunir el quórum de 37 senadores genera incertidumbre debido al inicio del receso invernal en varias provincias. Ante ese escenario, La Libertad Avanza ya dejó prevista una nueva sesión para los primeros días de agosto, en caso de que el encuentro de esta semana no pueda concretarse.