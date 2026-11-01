El presidente Javier Milei inauguró este sábado el nuevo auditorio de la Iglesia Bautista Jesús es Rey, en la ciudad de Neuquén, y aprovechó el acto para plantear su posición política de cara a un eventual segundo mandato. Durante su discurso, cuestionó las políticas populistas y sostuvo que su Gobierno no buscará responder con nuevas promesas de corto plazo, sino con equilibrio fiscal, respeto por la propiedad y valores judeocristianos.

«Nosotros ya hemos cumplido con nuestras promesas y somos claros en lo que ofrecemos para un segundo mandato. No creemos en soluciones fáciles, no creemos en combatir el populismo con más populismo», afirmó el mandatario.

El templo es conducido por el pastor Hugo Márquez, padre de la senadora nacional de La Libertad Avanza, Nadia Márquez. El nuevo auditorio fue financiado con aportes de la congregación, tiene capacidad para 4.000 personas y fue presentado por Milei como el más grande de la Patagonia.

El mensaje económico y político del Presidente

Durante su exposición, el jefe de Estado vinculó el equilibrio fiscal con una responsabilidad hacia las próximas generaciones y cuestionó que el Estado gaste más de lo que recauda. También defendió los derechos a la vida, la libertad y la propiedad como pilares de lo que definió como una «moral como política de Estado».

«No es justo que el Estado gaste más de lo que recauda y le pase la factura a las siguientes generaciones con deuda o a los más vulnerables con inflación», expresó. Además, sostuvo que los gobiernos populistas utilizan la emisión monetaria para intentar cumplir promesas que, según su planteo, terminan generando inflación.

Milei también hizo referencia a la situación económica argentina y describió las consecuencias de la inflación sobre la capacidad de las personas para proyectar su futuro. En ese sentido, defendió la estabilidad económica y la libertad como condiciones para invertir, emprender y desarrollar proyectos personales.

La presencia de dirigentes y el escenario electoral de Neuquén

El acto contó con la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa; y la senadora Nadia Márquez. La actividad coincidió con el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes.

La inauguración también tuvo una lectura política vinculada con las elecciones de 2027 en Neuquén. Según consignó Infobae, Nadia Márquez aparece dentro de la estrategia de La Libertad Avanza para disputar la gobernación frente al actual mandatario provincial, Rolando Figueroa.

La senadora es hija del pastor Hugo Márquez, quien dirige la congregación que inauguró el nuevo espacio. Durante el acto, Milei destacó el trabajo de la comunidad religiosa y la creación de instituciones como una expresión de organización social.

Las referencias religiosas en el discurso

El Presidente utilizó pasajes bíblicos para respaldar sus argumentos sobre la responsabilidad económica, el esfuerzo y las consecuencias de las decisiones políticas. También sostuvo que una sociedad libre no significa una sociedad sin solidaridad y afirmó que las personas no deben quedar desamparadas.

«Nadie quedará solo, porque una sociedad libre es también una sociedad que ayuda, como ustedes lo hacen cada día», expresó ante los asistentes. Para cerrar, comparó su proyecto de país con la parábola bíblica de la casa construida sobre roca y mencionó la justicia, la responsabilidad y el esfuerzo como sus fundamentos.