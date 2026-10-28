El presidente Javier Milei encabezó este martes la inauguración de una nueva planta de producción de carbonato de litio de la compañía Río Tinto en el Salar del Hombre Muerto, en la puna de Catamarca. La obra, desarrollada en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), requirió una inversión de casi 1.400 millones de dólares para la expansión de los proyectos Fénix 1B y Sal de Vida, que sumarán una producción de 25.000 toneladas anuales de carbonato de litio.

Durante el acto, que contó con la presencia del gobernador Raúl Jalil, el jefe de Gabinete Diego Santilli y el ministro de Economía Luis Caputo, entre otros, Milei afirmó que "el verdadero federalismo y la verdadera inclusión" se logran "cuando la actividad se articula con el sector privado como protagonista". El mandatario destacó que ambas iniciativas comenzaron a producir en el segundo trimestre de este año, antes de lo previsto.

"Un proyecto que no existía no paga impuestos, no da empleo y no exporta. Cada planta que se inaugura es más trabajo y dólares que antes simplemente no estaban".

El impacto de la inversión en la cadena de valor local fue uno de los puntos centrales del discurso. Milei detalló que el proyecto Fénix 1B adjudicó 310 millones de dólares a proveedores argentinos, lo que representa el 99% del valor comprometido. De ese total, 153 millones de dólares fueron destinados a empresas catamarqueñas. Además, precisó que de los 413 proveedores que tiene el proyecto, 411 son de origen nacional. "Y sin embargo, tenemos que escuchar que estas inversiones no llegan al resto del país", cuestionó el Presidente.

El RIGI y el rol de Río Tinto

En su discurso, Milei puso el foco en el RIGI como herramienta para atraer capitales. Según sus números, el régimen ya cuenta con 29 proyectos aprobados por casi 80.000 millones de dólares de inversión, y otros 130.000 millones esperan aprobación. De los proyectos aprobados, 13 corresponden al sector minero por un total de 28.000 millones de dólares. Solo en Catamarca hay cinco proyectos bajo el RIGI que generan más de 19.000 puestos de trabajo.

La elección de Río Tinto no es casual para la estrategia nacional, pero tiene un impacto directo en San Juan. La compañía angloaustraliana no solo está invirtiendo en litio en Catamarca: es socia de McEwen Copper en el proyecto de cobre Los Azules (con el 17,2% a través de su filial tecnológica Nuton) y participa junto a BHP en el desarrollo de Vicuña, en la frontera con Chile. "Río Tinto eligió a la Argentina como uno de los pilares de su estrategia de litio", destacó Milei, quien precisó que la capacidad de producción de la compañía en el país alcanzará las 160.000 toneladas anuales una vez finalizado el proyecto Rincón.

El rol del Estado y el futuro del sector

El Presidente también dedicó parte de su alocución a cuestionar el rol del Estado en la economía y a defender la desregulación. "Este círculo virtuoso deja de funcionar cuando el Estado se pone en el medio a estorbar, cuando se preocupa solo por cuánto puede recaudar en el corto plazo, o cuando se preocupa por poner regulaciones ridículas que solo espantan inversiones o fuerzan al pago de coimas para esquivarlas", afirmó.

En cuanto al desarrollo regional, sostuvo que "ahora las provincias, que son las dueñas de sus recursos, tienen más herramientas para decidir cómo desarrollarlos, entendiendo que cuidar el medio ambiente y producir no son contradictorios". Y agregó: "Una comunidad que produce riqueza tiene más recursos para cuidar su entorno y mejorar su calidad de vida".

El acto coincidió con el Día del Trabajador Minero, una fecha que Milei utilizó para reivindicar al sector. "Es un honor estar acá en Catamarca el día en que se celebra el día del trabajador minero, que se levantan antes que nadie y trabaja a 4.000 metros de altura para hacer que todo esto sea posible", concluyó.