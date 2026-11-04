El presidente Javier Milei le dedicó un mensaje al papa León XIV a cuatro días de su llegada a la Argentina, prevista para el domingo 8 de noviembre. A través de sus redes sociales, expresó la alegría por la visita del pontífice y manifestó su deseo de que el recorrido deje un mensaje de paz para todos los argentinos.

“Su Santidad, la Argentina lo espera con enorme alegría”, escribió el mandatario en su publicación. Luego agregó: “Será un gran honor recibirlo en nuestra tierra. Que su visita fortalezca la fe, renueve la esperanza y lleve un mensaje de paz a todos los argentinos”.

Milei cerró el mensaje con una expresión de bienvenida dirigida al Sumo Pontífice: “¡Lo esperamos, Santo Padre!”. La publicación se conoció en la cuenta regresiva para el primer viaje apostólico de León XIV a la Argentina.

Cuándo llegará el Papa a la Argentina

La llegada de León XIV está prevista para el domingo 8 de noviembre, en el marco de una gira por Sudamérica que también incluirá Uruguay y Perú. En la Argentina, el pontífice desarrollará actividades entre el 8 y el 11 de noviembre, con visitas y encuentros institucionales y pastorales.

Según el cronograma difundido, Milei recibirá al Papa en Aeroparque y luego compartirán actividades en la Casa Rosada y el Palacio Libertad. La agenda también contempla celebraciones religiosas en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

El mensaje del Papa antes de viajar

Este miércoles, durante la audiencia general en la Plaza de San Pedro, León XIV también se refirió a su próximo recorrido por Sudamérica y pidió a los fieles que lo acompañen con sus oraciones. El pontífice expresó su deseo de que el viaje fortalezca la fe, renueve la esperanza y reanime el fuego de la caridad.