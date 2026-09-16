El presidente Javier Milei rechazó este miércoles que las recientes medidas impulsadas por su Gobierno por la soberanía de las Islas Malvinas respondan a una estrategia electoral. El mandatario sostuvo que la política sobre el archipiélago se viene desarrollando desde hace tres años y señaló que las declaraciones de Donald Trump sobre una eventual revisión de la posición estadounidense actuaron como un “disparador externo”.

“Una de las cosas que dicen los analistas políticos es que nosotros hemos impulsado el tema de Malvinas básicamente por una cuestión de imagen y de oportunismo político. Eso es una estupidez mayúscula”, afirmó Milei durante una entrevista con Neura.

El Presidente explicó que la decisión de realizar la cadena nacional en la que anunció nuevas medidas vinculadas con el reclamo argentino fue tomada durante una reunión de Gabinete. Según su versión, la definición se aceleró después de las declaraciones que Trump realizó el 31 de agosto.

Ese día, el mandatario estadounidense afirmó que estaba revisando la postura de Washington respecto de las islas, aunque no anticipó si modificaría la política vigente. “Siempre reviso todas las posturas”, respondió ante una consulta periodística.

El argumento de Milei sobre la estrategia argentina

Milei sostuvo que el alineamiento de la Argentina con Estados Unidos y la disponibilidad local de alimentos, energía y minerales pueden darle al país un mayor peso dentro de la relación bilateral.

En ese marco, consideró que Washington podría ejercer presión diplomática sobre el Reino Unido si existiera un cambio en su posición histórica sobre la disputa. Se trata de una interpretación expresada por el Presidente; hasta el momento, Trump no anunció una modificación formal de la política estadounidense sobre Malvinas.

“Es algo que lo venimos gestando hace tres años y hubo un disparador externo que permitió que esa oportunidad nosotros la aprovecháramos”, sostuvo Milei al rechazar nuevamente que las decisiones estuvieran motivadas por el calendario electoral.

Las críticas surgieron después de que referentes opositores calificaran las iniciativas oficiales como oportunistas y cuestionaran cambios en la política exterior del Gobierno. Algunos dirigentes también remarcaron que parte de las herramientas anunciadas cuentan con antecedentes en normas aprobadas durante administraciones anteriores.

Las medidas que prepara el Gobierno

La administración nacional trabaja en un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional destinado a ampliar y endurecer las sanciones contra compañías que participen en actividades económicas en las islas sin autorización argentina.

La iniciativa busca modificar la Ley 26.659, sancionada en 2011, que regula las actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental. El Gobierno pretende extender las consecuencias legales a proveedores, accionistas y otras empresas vinculadas con las firmas que operen en el área disputada.

El Ejecutivo también analiza incorporar actividades pesqueras dentro del alcance del régimen sancionatorio. Hasta ahora, el foco principal había estado puesto en la explotación de hidrocarburos, aunque la redacción del proyecto comenzó a considerar otros recursos naturales.

El paquete anunciado por Milei contempla además la creación de un Consejo de Seguridad Nacional y mecanismos de coordinación entre Cancillería, Defensa, Inteligencia y otras áreas estatales.

El Congreso será el próximo escenario

Parte de las reformas impulsadas por el Ejecutivo necesitarán aprobación legislativa. La Libertad Avanza no cuenta por sí sola con las mayorías necesarias, por lo que el oficialismo deberá buscar acuerdos con otros bloques para avanzar con el proyecto.

Mientras continúa la elaboración de la iniciativa, Milei insiste en separar las medidas del calendario electoral y las presenta como parte de una estrategia diplomática y económica de más largo plazo.

El debate se trasladará ahora al Congreso, donde oficialismo y oposición deberán discutir el alcance de las sanciones y las herramientas propuestas para reforzar el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas.