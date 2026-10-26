El presidente Javier Milei encabezó este lunes 26 de octubre una nueva reunión de Gabinete en Casa Rosada, luego de dos semanas sin encuentros con sus ministros, en medio de las repercusiones por las elecciones presidenciales de Brasil. El mandatario argentino todavía no felicitó públicamente a Luiz Inácio Lula da Silva, quien se impuso en el balotaje frente al senador Flávio Bolsonaro, candidato de derecha al que Milei había respaldado durante la campaña.

Según publicó Infobae, el resultado electoral abrió interrogantes en el Gobierno sobre el escenario regional y obligó a modificar la comunicación que preparaba la Casa Rosada. La decisión de Flávio Bolsonaro de desconocer la derrota y anunciar que pediría la anulación de los comicios influyó en la postura oficial.

Lula obtuvo el 51,79% de los votos, frente al 48,21% de su rival, de acuerdo con los resultados informados tras el escrutinio. El mandatario brasileño iniciará así un nuevo período presidencial en enero.

La Casa Rosada postergó un mensaje de felicitación

En el entorno presidencial reconocieron que el Gobierno tenía previsto emitir una comunicación después de conocerse el resultado, pero el desconocimiento de la derrota por parte de Flávio Bolsonaro alteró los planes.

“Flávio (Bolsonaro) desconoció el resultado y la hizo difícil”, señalaron fuentes del entorno presidencial a Infobae.

Mientras otros dirigentes de la región felicitaron a Lula, Milei evitó pronunciarse directamente y se limitó a compartir en su cuenta de X una publicación del legislador libertario Juan Ignacio Fernández, con críticas a quienes celebraron el triunfo del candidato del Partido de los Trabajadores.

El silencio representa una continuidad del alineamiento político que Milei había mostrado con Bolsonaro durante la campaña, en un vínculo regional atravesado por sus diferencias ideológicas con Lula.

Una reunión tras dos semanas sin encuentros

La reunión de Gabinete marcó el regreso de los encuentros del Presidente con sus funcionarios, luego de la última reunión realizada el 5 de octubre. Milei llegó a Casa Rosada alrededor de las 9.15 y, antes del encuentro, recibió al príncipe y gran maestre de la Soberana Orden de Malta, Frey John Dunlap.

La agenda oficial también incluye cuestiones internas, entre ellas la necesidad de reunir apoyos legislativos para avanzar con el Presupuesto 2027, la reforma electoral y la Ley de Malvinas.

En paralelo, el Presidente tiene previsto viajar a Catamarca para participar de la inauguración de plantas de producción de carbonato de litio y visitar Neuquén durante el fin de semana.

El resultado brasileño abre un debate dentro del oficialismo

La derrota de Flávio Bolsonaro generó distintas interpretaciones entre los integrantes del Gobierno. Algunos sectores plantearon cuestionamientos sobre el resultado, mientras que otros consideraron que la victoria de Lula no modifica necesariamente la posición que Milei busca consolidar como aliado regional de Estados Unidos.

El asesor presidencial Santiago Caputo fue uno de los pocos funcionarios que se expresó públicamente sobre el escenario y publicó en redes sociales: “Todo marcha acorde al plan”.

La elección brasileña también tiene implicancias económicas y diplomáticas para la Argentina. Brasil es el principal socio comercial del país y ambos integran el Mercosur, por lo que el vínculo entre los gobiernos seguirá siendo un factor central de la agenda bilateral.

Por ahora, Milei mantiene su silencio sobre la victoria de Lula, mientras el Gobierno busca ordenar su agenda interna y evaluar las consecuencias políticas del resultado en el principal socio regional de la Argentina.