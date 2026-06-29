El presidente Javier Milei participará este lunes y martes de la cumbre de jefes de Estado del Mercosur que se desarrollará en Asunción, Paraguay, en un contexto atravesado por crecientes diferencias políticas y comerciales con Brasil. Luego de una breve visita a España, el mandatario arribará a la capital paraguaya para participar de las deliberaciones junto a los líderes de los países miembros del bloque.

La relación con el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva aparece como uno de los principales focos de atención de la cumbre. Brasil cuestiona distintas decisiones adoptadas por la administración argentina en materia de política exterior y comercio internacional, lo que anticipa un escenario de fuertes discusiones durante el encuentro regional.

Uno de los principales puntos de conflicto es el acuerdo arancelario firmado por la Argentina con Estados Unidos, mediante el cual se eliminaron aranceles para más de 1.600 productos estadounidenses. Desde Brasil consideran que cualquier entendimiento comercial de este tipo debe respetar el Arancel Externo Común del Mercosur y evitar decisiones unilaterales que puedan afectar el funcionamiento del bloque.

A esa diferencia se suma el pedido formal de la Argentina para incorporarse al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), una iniciativa impulsada por la Cancillería que busca ampliar la inserción comercial del país en los mercados del Asia-Pacífico. Analistas internacionales interpretan que el reciente anuncio de Brasil para avanzar en un acuerdo comercial entre el Mercosur y Japón responde, en parte, a la intención de restarle impulso a esa estrategia argentina.

Otro de los temas que promete generar debate es la situación de Venezuela. Mientras algunos gobiernos de la región plantean la posibilidad de revisar la suspensión del país caribeño dentro del Mercosur, la Argentina mantiene una postura firme en rechazo a su reincorporación.

El Gobierno nacional sostiene que Venezuela continúa incumpliendo la cláusula democrática del Protocolo de Ushuaia y, por ese motivo, anticipó que ejercerá su derecho de veto ante cualquier intento de habilitar nuevamente su participación plena en el bloque regional.

En la agenda oficial de la cumbre también figuran el seguimiento de las negociaciones para la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea y el inicio de conversaciones formales con Japón para un futuro tratado económico.

Como gesto político que también impactará en la relación bilateral con Brasil, Milei recibirá este mismo lunes en Buenos Aires al senador Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y una de las principales figuras de la oposición al gobierno de Lula de cara a las elecciones presidenciales brasileñas. El encuentro es interpretado como una nueva señal del alineamiento ideológico del mandatario argentino con el espacio político del exmandatario brasileño.

La participación de Milei en Asunción estará marcada así por una agenda en la que los desafíos diplomáticos y las diferencias estratégicas entre los socios del Mercosur ocuparán un lugar central, en un momento clave para el futuro comercial y político del bloque.