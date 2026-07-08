El presidente Javier Milei participará este miércoles de los actos oficiales por el Día de la Independencia, luego de encabezar la tradicional vigilia en la Casa Histórica de Tucumán. Tras la ceremonia, el mandatario regresará a Buenos Aires para asistir al Tedeum que se celebrará desde las 10.30 en la Catedral Metropolitana.

Al igual que ocurrió durante la conmemoración del 25 de Mayo, Milei recorrerá a pie el trayecto entre la Casa Rosada y la Catedral junto a los integrantes de su Gabinete, en una imagen que el Gobierno busca repetir durante las principales fechas patrias.

La ceremonia religiosa volverá a estar encabezada por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, quien se espera que pronuncie un mensaje centrado en la necesidad del diálogo, la unidad y la atención a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Durante el último Tedeum, celebrado el 25 de Mayo, García Cuerva llamó a dejar de fomentar la división entre los argentinos y cuestionó a quienes utilizan las redes sociales para descalificar y difamar. En aquella oportunidad, sus palabras fueron interpretadas como una crítica hacia el clima de confrontación política y algunas prácticas comunicacionales del oficialismo.

Consultado posteriormente sobre ese mensaje, Milei sostuvo que se trataba de una opinión válida y aseguró no sentirse molesto por las expresiones del arzobispo, al considerar que contribuían al debate público.

El acercamiento entre el Gobierno y la Iglesia forma parte de una estrategia del Ejecutivo para mantener un vínculo institucional fluido, en un contexto en el que continúa la expectativa por una eventual visita del papa León XIV a la Argentina.

Una nueva etapa política

La celebración por el 9 de Julio también servirá como escenario para mostrar una nueva etapa dentro del Gobierno nacional luego de los recientes cambios en el Gabinete.

Con la salida del exjefe de Gabinete Manuel Adorni y el ascenso de Diego Santilli como ministro coordinador, el oficialismo busca consolidar una nueva estructura política enfocada en impulsar reformas legislativas y fortalecer el proyecto de reelección presidencial.

En ese marco, Santilli impulsó la convocatoria de gobernadores dialoguistas para participar de la vigilia en Tucumán con la intención de recrear una imagen similar a la del denominado Pacto de Mayo, firmado tiempo atrás en la Casa Histórica.

Hasta el momento, el Gobierno confirmó la asistencia de doce mandatarios provinciales, entre ellos Osvaldo Jaldo, Marcelo Orrego, Ignacio Torres, Alfredo Cornejo, Raúl Jalil y Gustavo Sáenz, entre otros.

También participarán figuras del oficialismo como Patricia Bullrich y Martín Menem.

Por su parte, la vicepresidenta Victoria Villarruel confirmó que asistirá a la vigilia en Tucumán, en lo que será una nueva aparición pública junto al Presidente luego de las tensiones que ambos protagonizaron durante el acto por el Día de la Bandera en Rosario.

Según trascendió desde la Casa Rosada, Milei buscará evitar un contacto directo con su compañera de fórmula durante la ceremonia. Está previsto que, a la medianoche, se entone el Himno Nacional frente a la Casa Histórica de la Independencia y que el Presidente pronuncie un discurso centrado en los objetivos de la nueva etapa de su gestión y en el rumbo político que pretende consolidar en los próximos meses.