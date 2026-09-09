Milei reclamó a la oposición que acompañe los proyectos que su Gobierno enviará al Congreso relacionados con la cuestión Malvinas.

El Presidente sostuvo que la soberanía sobre las islas constituye una causa que excede a cualquier administración y llamó a construir una posición común entre las distintas fuerzas políticas.

“Malvinas no pertenece a un gobierno ni a un partido político. Es una causa nacional”, afirmó Milei, en línea con el planteo que viene realizando en los últimos días.

El mandatario insistió en que el reclamo argentino debe mantenerse como una política de Estado y pidió que las diferencias políticas internas no impidan avanzar con las iniciativas que impulsa el Poder Ejecutivo.

Los proyectos que llegarán al Congreso

El Gobierno busca llevar al Congreso distintas medidas vinculadas con la defensa de los intereses argentinos en el Atlántico Sur.

Entre los objetivos planteados se encuentra reforzar el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas y avanzar contra actividades vinculadas con la explotación de recursos naturales en las zonas cuya soberanía reclama la Argentina.

La administración libertaria también anunció medidas relacionadas con el fortalecimiento de la presencia argentina en el extremo sur del país, entre ellas la construcción de una base naval en Tierra del Fuego.

La tensión con el Reino Unido

El pedido de Milei a la oposición se produce en medio de un nuevo cruce diplomático con el Reino Unido.

El Gobierno argentino endureció su postura frente a la explotación de petróleo en aguas próximas a las Malvinas y cuestionó los proyectos impulsados por empresas que operan con autorización británica.

Uno de los principales focos de conflicto es el proyecto petrolero Sea Lion, desarrollado por Rockhopper y Navitas, que contempla la explotación de hidrocarburos en aguas cercanas al archipiélago.

Desde Londres, en tanto, volvieron a ratificar su posición sobre la soberanía de las islas y defendieron el derecho de sus habitantes a decidir su futuro.

Una causa que Milei busca convertir en política de Estado

El Presidente busca que el reclamo por Malvinas trascienda las diferencias entre oficialismo y oposición y tenga continuidad independientemente de quién gobierne el país.

En ese sentido, el llamado a los legisladores apunta a conseguir respaldo parlamentario para las iniciativas que el Ejecutivo considera estratégicas para la política argentina en el Atlántico Sur.

La cuestión Malvinas vuelve así a ocupar un lugar central en la agenda del Gobierno, en un escenario de creciente tensión con el Reino Unido y mientras la Casa Rosada busca construir respaldo político interno para sus próximos pasos.