El presidente Javier Milei volvió a enviar este miércoles un mensaje en clave electoral y se refirió abiertamente a una eventual reelección en 2027. Durante su participación en el Coloquio de IDEA, aseguró que, en caso de obtener un segundo mandato, buscará acelerar las reformas estructurales y sostuvo que desde 2028 “vendrán los mejores cuatro años de la historia argentina”.

Milei señaló que su intención es continuar con el programa de reformas que impulsa su administración y vinculó la velocidad de esos cambios con la composición que pueda alcanzar el oficialismo en el Congreso después de las próximas elecciones presidenciales.

Según planteó, un resultado electoral favorable podría permitirle ampliar la representación legislativa de La Libertad Avanza y facilitar la aprobación de nuevas iniciativas. “La velocidad que van a adoptar las reformas en Argentina va a hacer que en seis meses no la puedan reconocer”, afirmó.

Milei habló de las elecciones de 2027

Durante su exposición, el mandatario sostuvo que su Gobierno cumplió con las promesas que había realizado durante la campaña presidencial de 2023 y mencionó, entre otros puntos, el resultado fiscal y las reformas aprobadas durante su gestión.

También enumeró diferentes iniciativas sancionadas durante los últimos años y señaló que, en caso de conseguir un nuevo mandato, buscará profundizar ese camino.

En ese marco, Milei volvió a proyectar sus expectativas económicas para los próximos años y aseguró que un eventual segundo período presidencial permitiría acelerar el ritmo de las transformaciones.

Además, al ser consultado sobre posibles competidores electorales, como Axel Kicillof o Myriam Bregman, el Presidente respondió: “Mi rival soy yo mismo”.

Las reformas que planteó Milei

Durante el Coloquio de IDEA, Milei también se refirió a una eventual reforma tributaria. Explicó que, por el carácter federal de la Argentina, el Gobierno nacional solamente puede avanzar sobre los impuestos nacionales, mientras que tributos como Ingresos Brutos dependen de las provincias y las tasas municipales de cada comuna.

Entre los objetivos mencionados, señaló que pretende continuar con la reducción de retenciones y del impuesto a los débitos y créditos bancarios, además de avanzar hacia un sistema tributario con menos impuestos y una estructura más simplificada.

El Presidente también habló sobre una futura reforma previsional. Según explicó, para avanzar en ese sentido será necesario reducir la brecha entre el empleo formal y el informal, junto con una baja de las tasas de interés y un escenario de crecimiento económico.

Milei se pronunció sobre el fallo por la Ley de Tierras

En otro tramo de su intervención, Milei se refirió al fallo de la Corte Suprema relacionado con el artículo 154 del DNU 70/2023, vinculado con la venta de tierras a extranjeros.

El mandatario sostuvo que respetará la decisión del máximo tribunal y remarcó el funcionamiento de la división de poderes.