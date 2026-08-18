El presidente Javier Milei prepara dos discursos con fuerte contenido económico para esta semana, en momentos en que dentro del Gobierno reconocen que algunos indicadores todavía están lejos de los niveles esperados y que la recuperación de la actividad avanza más lentamente de lo deseado.

En Casa Rosada admiten que existen números vinculados con el empleo, la actividad, la morosidad y la inflación que generan preocupación y podrían convertirse en uno de los principales ejes de discusión política. Frente a este escenario, el Gobierno busca reforzar la explicación sobre el rumbo económico y los resultados alcanzados desde el inicio de la gestión.

El propio Milei dejó una señal al respecto durante el acto por el aniversario del fallecimiento de José de San Martín. Allí sostuvo que “si la libertad no muestra sus frutos”, vinculados al bienestar y la prosperidad económica, existe el riesgo de que la ciudadanía deje de valorar ese camino. En el entorno presidencial interpretan sus palabras en el marco de una recuperación que está demorando más de lo previsto.

En la misma línea se expresó recientemente el presidente del Banco Central, Santiago Bausilli, quien aseguró que la economía está creciendo alrededor de un 2% anual y reconoció que el ritmo es inferior al que quisiera el Gobierno.

Dos discursos con la economía como protagonista

Después de pasar varios días en la Quinta de Olivos dedicado a reuniones de gestión, Milei se prepara para volver a exponer frente a referentes empresariales y económicos.

El primero de los discursos será este jueves, cuando participe de la conferencia “Argentina: Perspectivas Económicas y Políticas”, organizada por el Council of the Americas en el Hotel Alvear. Un día después viajará a Rosario para participar del aniversario de la Bolsa de Comercio de esa ciudad.

Entre los temas que podrían formar parte de sus intervenciones aparecen la evolución de la actividad, el aumento de la morosidad y la incertidumbre generada durante las últimas semanas por las tasas de interés.

Mientras tanto, el Ministerio de Economía analiza nuevas herramientas para dinamizar el crédito. Una de ellas contempla utilizar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para licitar plazos fijos de largo plazo, ajustados por UVA, con vencimientos de dos, tres o cinco años. La intención es brindar a los bancos financiamiento de mayor plazo que pueda respaldar, entre otras cosas, los créditos hipotecarios.

También se estudian modificaciones en la manera en que se informa la morosidad. Desde Economía consideran que las estadísticas actuales pueden incluir durante meses como morosos a deudores que refinanciaron sus compromisos y retomaron los pagos.

En ese contexto, el Gobierno espera que los próximos datos permitan mostrar señales de mejora mientras Milei se prepara para defender nuevamente su programa económico y explicar cómo proyecta acelerar una recuperación que, incluso dentro del oficialismo, reconocen que está tardando más de lo esperado.