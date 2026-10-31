El presidente Javier Milei volvió a proyectar su futuro político de cara a las elecciones de 2027 y aseguró que, si consigue un segundo mandato, avanzará con nuevas reducciones impositivas y profundizará las reformas económicas. El mandatario realizó estas declaraciones durante una clase magistral en la Universidad Torcuato Di Tella, donde también cuestionó a dirigentes políticos, periodistas y empresarios.

Durante su exposición del viernes 30 de octubre, Milei sostuvo que una eventual continuidad de su gobierno hasta 2031 permitiría ampliar el programa de desregulación económica. "Si los argentinos nos votan y nos permiten gobernar hasta 2031, les estaríamos devolviendo 500 millones de dólares en baja de impuestos", afirmó.

El jefe de Estado insistió en que la reducción de la presión tributaria constituye uno de los principales objetivos de su gestión. En ese sentido, volvió a expresar su rechazo a los impuestos y aseguró que continuará impulsando modificaciones en el funcionamiento del Estado.

Además, adelantó que, en caso de obtener la reelección, buscará implementar transformaciones más profundas a partir del 11 de diciembre de 2027, una vez iniciado un eventual segundo mandato presidencial.

Las críticas de Milei a los periodistas y la oposición

La presentación también estuvo marcada por fuertes cuestionamientos a la prensa. El mandatario calificó a los periodistas como "seres cargados de maldad" y los acusó de difundir interpretaciones equivocadas sobre su programa económico.

Asimismo, vinculó las críticas que recibe su administración con la eliminación de la pauta oficial y con diferencias ideológicas. También apuntó contra los dirigentes políticos que, según su interpretación, priorizan los resultados electorales por encima de las transformaciones estructurales.

En otro momento de la exposición, Milei respondió a los cuestionamientos del exministro de Economía Domingo Cavallo, quien había criticado la estrategia oficial para desmontar las restricciones cambiarias.

El Presidente defendió las decisiones adoptadas por su equipo económico y cuestionó la trayectoria de Cavallo, especialmente por su participación en políticas económicas implementadas durante la década de 1980.

Milei reconoció una desaceleración de la economía

Durante una ronda de preguntas con estudiantes, el mandatario también se refirió a la situación económica del país y reconoció que la actividad perdió dinamismo.

"Es cierto que se desaceleró el ritmo", admitió, aunque atribuyó parte de las dificultades a factores internacionales, entre ellos los conflictos en Medio Oriente y la guerra entre Rusia y Ucrania, que generan presiones sobre los precios energéticos.

Pese a ese escenario, defendió los resultados de su administración y aseguró que el programa económico continúa siendo exitoso. También expresó su intención de profundizar la reducción de la inflación, disminuir los niveles de pobreza y avanzar hacia una mayor estabilidad.

En el mismo encuentro, Milei volvió a cuestionar al empresario Javier Madanes Quintanilla por el conflicto de la compañía FATE y defendió la política económica de su Gobierno frente a los reclamos empresariales.

Finalmente, el Presidente anticipó que en noviembre publicará un nuevo libro titulado La política como moral, que incluirá reflexiones sobre la gestión y un recorrido por sus primeros 30 meses al frente del Ejecutivo.

La exposición dejó nuevamente en evidencia que Milei comenzó a proyectar la continuidad de su programa económico más allá de 2027, con la reducción de impuestos y las desregulaciones como ejes centrales de una eventual segunda presidencia.