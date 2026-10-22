El presidente Javier Milei volvió a ratificar el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas y envió un mensaje al Reino Unido al asegurar que continuará ejerciendo presión diplomática hasta conseguir la restitución del archipiélago. Además, sostuvo que el gobierno británico se encuentra incómodo ante los planteos internacionales de la Argentina y descartó cualquier posibilidad de recurrir a un enfrentamiento armado.

En una entrevista con El Observador de España, el mandatario afirmó que la estrategia del Gobierno busca impulsar negociaciones sobre la soberanía de las islas. En ese contexto, aseguró que la Argentina logró instalar nuevamente la cuestión Malvinas en los organismos internacionales.

"Los ingleses están presionados, están inquietos, están incómodos, y los vamos a seguir incomodando hasta que nos devuelvan las islas, porque son nuestras", expresó el jefe de Estado.

Milei consideró que la presión diplomática está dando resultados y destacó que, durante la última reunión de las Naciones Unidas, la delegación británica debió referirse expresamente a la cuestión Malvinas. Según su interpretación, esto representa un avance en la estrategia argentina para promover el diálogo con Londres.

El Presidente también reafirmó que el reclamo territorial continuará independientemente de los cambios que puedan producirse en los organismos internacionales. Sus declaraciones se dieron en medio de los planteos de Estados Unidos para disolver el Comité Especial de Descolonización de la ONU, encargado de abordar, entre otras cuestiones, la disputa de soberanía sobre el archipiélago.

Milei descartó una recuperación de Malvinas por la fuerza

Durante la entrevista, el mandatario dejó en claro que su administración no contempla una salida militar para resolver la disputa con el Reino Unido y que continuará utilizando herramientas diplomáticas.

"No lo vamos a hacer por la vía bélica. Nosotros no creemos en las soluciones violentas", sostuvo Milei, quien también manifestó su convencimiento de que la Argentina cuenta con argumentos históricos, jurídicos y geográficos para mantener el reclamo.

De esta manera, el jefe de Estado insistió en que su objetivo es conseguir que el Reino Unido acepte retomar las negociaciones sobre la soberanía de las islas, una posición que la Argentina sostiene desde hace décadas.

Vaca Muerta, otra herramienta en el reclamo por Malvinas

Otro de los puntos centrales de sus declaraciones estuvo vinculado con la explotación de hidrocarburos en los espacios marítimos del Atlántico Sur.

Milei defendió las sanciones contra personas y empresas que desarrollen actividades petroleras sin autorización argentina en áreas vinculadas con las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

En ese sentido, planteó que el crecimiento de Vaca Muerta representa una herramienta económica para desalentar inversiones en el archipiélago, ya que las compañías interesadas en participar de proyectos energéticos deberían evaluar las consecuencias comerciales de operar sin autorización argentina.

"Si te metés en Malvinas, no vas a poder estar en Vaca Muerta", advirtió el Presidente al referirse a las restricciones que podrían enfrentar los proveedores y desarrolladores del sector.

Con estas declaraciones, Milei reafirmó la intención de combinar gestiones diplomáticas y medidas económicas para sostener el reclamo argentino, mientras el Reino Unido mantiene su administración sobre las islas y la disputa de soberanía continúa sin resolverse.